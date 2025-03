Adrien Rabiot : En larmes, il signe au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En rejoignant l'OM en septembre dernier à la surprise générale, Adrien Rabiot ne s'est pas fait beaucoup d'amis à Paris. Le milieu de terrain a été formé au PSG à partir avant d'y débuter sa carrière professionnelle quelques années plus tard. Un passage qui s'est un peu fait à contrecœur puisqu'il avait auparavant rejoint le centre de formation de Manchester City. Son attachement pour l'OM n'a rien arrangé non plus.

En passant presque 10 ans au PSG, Adrien Rabiot a forcément eu le temps de s'attacher grandement au club de la capitale, lui qui est originaire d'Île-de-France. Le joueur français a porté les couleurs du club pendant 227 matches avant de partir pour la Juventus. Mais à son arrivée au PSG, il n'était pas du tout emballé par le projet. Philippe Kontostavlos, ex-recruteur de Manchester City, raconte son départ très difficile d'Angleterre.

Rabiot en larmes à son arrivée au PSG

Aujourd'hui bien intégré à l'OM, Adrien Rabiot était déjà intéressé par ce club à ses débuts dans le football. D'ailleurs, il aurait très mal vécu le fait d'aller au PSG après son aventure à Manchester City. « Enfant, il a toujours été supporter de l'OM. Je vous passe les détails qui ont fait qu'il est parti de City pour le PSG en pleurant. C'était le choix de Véronique (sa mère et agent), pas d'Adrien. Paris fut un mariage de raison, une opportunité vu leur situation à l'instant T » confie Philippe Kontostavlos, ex-recruteur de Manchester City, dans L'Equipe.

Rabiot au PSG par défaut

En devenant petit à petit une des références du centre de formation du PSG, Adrien Rabiot n'a pas mis longtemps avant de devenir le petit chouchou des supporters. Mais les choses ont bien évolué avec le temps et son amour pour l'OM a fini par le rattraper. « Ce n'était que du business, pas l'amour du maillot. Après, Adrien a toujours été pro et donné le maximum sur le terrain pour Paris, mais les sentiments ne se commandent pas » poursuit Philippe Kontostavlos.