Un renfort au PSG, le coup de coeur de Luis Enrique !

Avant la fin de l’année, Luis Enrique a convoqué de nouveaux jeunes joueurs au sein de l’équipe première. Ayant disputé ses premières minutes en professionnel avec le PSG à travers la Coupe de France, Noah Nsoki, 18 ans, va continuer de s’entraîner avec l’équipe première parisienne, l’entraîneur espagnol appréciant son profil.
Depuis son arrivée sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique est resté fidèle à ses principes. Si le coach espagnol a marqué de son empreinte la manière de jouer du club parisien, ce dernier a également permis à plusieurs jeunes éléments du centre de formation de faire leurs débuts avec l’équipe première.
Luis Enrique fait confiance aux jeunes
Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, et plus récemment Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal ont pu découvrir le monde professionnel sous la houlette de Luis Enrique. Face à Fontenay-le-Comte en Coupe de France le 20 décembre dernier, Noah Nsoki, né en 2007, a également pu entrer en jeu en seconde période.
L’Espagnol apprécie Noah Nsoki
Auteur d’une première très intéressante avec le PSG, Noah Nsoki dispose de caractéristiques qui plaisent à Luis Enrique indique l’Equipe ce vendredi. Comme le rapporte le quotidien, le joueur de 18 ans va poursuivre son apprentissage du haut niveau avec l’équipe une au cours des prochains jours. En attendant une première en Ligue 1 ? Possible.