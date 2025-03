Mercato : Incroyable, le coup de maître du PSG... au restaurant ?

Thomas Bourseau

A 24 ans, après avoir fait ses armes en Ligue 2 au Havre, Guillaume Hoarau faisait le grand saut, selon ses termes, en s'installant dans la capitale. En effet, grâce à un dîner avec Paul Le Guen, entraîneur du PSG à l'époque, l'attaquant réunionnais rêvait grand et snobait au passage certains clubs. Explications.

Natif de Saint-Louis à La Réunion, Guillaume Hoarau a rejoint la métropole à ses 20 ans en prenant ses quartiers en Normandie au Havre. Quatre saisons formatrices afin de lui permettre de taper dans l'œil du PSG et de bien des clubs de Ligue 1.

«Tu as quasiment tous les clubs de Ligue 1 qui te courtisent»

Au cours d'une interview avec les médias du PSG sur la pelouse du Parc des princes, Guillaume Hoarau s'est remémoré en ce jour de Classique contre l'OM son processus de réflexion pour répondre défavorablement à bien des clubs de l'élite en dressant un constat clair sur le Paris Saint-Germain. « Paris, ça ne se refuse pas. Par rapport à mon parcours, c'est vrai que me retrouver dans cette situation où tu es un peu en position de force parce que tu as quasiment tous les clubs de Ligue 1 qui te courtisent... J'ai eu la chance de discuter avec certains clubs ».

Un repas avec Paul Le Guen qui a fait pencher la balance en faveur du PSG

Guillaume Hoarau a par la suite expliqué les raisons de sa décision le poussant dans les bras du PSG : Paul Le Guen, les promesses sportives et l'apaisement. « C'est vrai que ce repas, je m'en souviens encore avec Paul Le Guen a été très apaisant. J'ai eu les réponses à mes questions. Je voulais avoir du temps de jeu, continuer mon apprentissage. J'avais fait une saison pleine en Ligue 2 donc c'est vrai que faire le grand saut immédiatement c'était un peu stressant, je l'avoue. Et d'autant plus qu'on le fait dans un club tel que le Paris Saint-Germain. Mais il faut rêver grand ».