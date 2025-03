Rabiot : Sa tête visée au PSG, la grande révélation !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, Adrien Rabiot sera certainement ciblé par les supporters du PSG alors que l’OM se déplace sur la pelouse du club parisien. Selon l’Equipe, le départ du milieu de terrain en 2019 puis sa signature à Marseille en 2024 a laissé un goût de frustration chez les dirigeants franciliens. Une cible de fléchettes avec la tête de l’international Français aurait même été aperçue dans les locaux parisiens. Explication.

Adrien Rabiot devrait connaître un accueil pour le moins glacial. Formé au PSG, le milieu de terrain a passé sept ans sous les couleurs du club parisien entre 2012 et 2019. Aimé des supporters, le Français a vu ses relations avec son club se tendre lors de sa dernière saison. Avec des conflits notamment entre sa mère et agent Véronique Rabiot et le PSG, ce dernier a été laissé sur le carreau avant de vivre un départ en fin de contrat.

Le PSG en colère contre Rabiot ?

Après un passage mitigé du côté de la Juventus, Adrien Rabiot a réalisé ce que beaucoup pensaient impensable en s’engageant en faveur de l’OM. Une arrivée dans la cité phocéenne, qui du côté du PSG, n’a pas du tout été appréciée. Interrogé sur son ancien coéquipier, le capitaine Marquinhos se refusait à tout commentaire en début de saison. D’après l’Equipe, en interne, la suite de la carrière de Rabiot après son passage au club, a laissé un goût d’amertume aux dirigeants du PSG.

Une cible de fléchettes à son effigie aperçue au Parc des Princes

Surtout, le quotidien révèle dans son édition du jour une scène pour le moins coquasse. En effet, quelques semaines après l’arrivée de Rabiot à Marseille, on pouvait apercevoir une photo du joueur qui servait de cible pour fléchettes dans l’un des bureaux du Parc des Princes. Si ce montage a été retiré par le PSG après la désapprobation de la direction, le club a également indiqué qu’il s’agissait d’un bureau utilisé par des prestataires, et non par des salariés du PSG.