PSG : Un leader annoncé dans le vestiaire, c’est surprenant !

Depuis le début de l’année 2025, Ousmane Dembélé a pris une toute autre dimension du côté du PSG. Meilleur buteur européen sur l’année civile, le numéro 10 du PSG s’affirme de plus en plus comme le leader offensif de Luis Enrique. Et si son côté comique reste bien présent, en interne, le Français dispose d’un mental d’acier.

Connu pour être le joyeux luron des équipes par lesquelles il est passé, Ousmane Dembélé semble finalement avoir atteint son plein potentiel du côté du PSG. Arrivé à l’été 2023 contre 50M€, le numéro 10 parisien enchaîne les bonnes prestations à Paris. Meilleur buteur de l’année 2025, Dembélé s’est fixé de gros objectifs pour cette fin de saison.

Un nouveau Dembélé a éclos au PSG

Son repositionnement dans l’axe opéré par Luis Enrique au cours de cet exercice 2024-2025 aura été très bénéfique à Dembélé, beaucoup plus proche du but adverse. Ce placement plus axial lui permet notamment de faire jouer son ambidextrie de manière encore plus efficace. Surtout, comme le précise l’Equipe ce dimanche, Ousmane Dembélé a développé une mentalité rugueuse, mais qu’il avait déjà lors de ses débuts en professionnel.

« Il a 27 ans, il s'est construit »

« Ousmane a toujours eu cette part-là, même adolescent. C'est quelqu'un qui ne voulait jamais sortir du terrain, toujours gagner, toujours marquer. Il a toujours su faire la part des choses entre ce côté chambreur en dehors et compétiteur sur. Il a 27 ans, il s'est construit », indique Grégory Badoche, l'un de ses formateurs à Évreux, auprès de l’Equipe.