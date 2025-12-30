Transfert à 15M€, c'est la panique à l'OM !

Amadou Diawara

A la suite d'un clash avec Vincent Kompany, Sacha Boey pourrait quitter le Bayern lors du mercato hivernal. Conscient de la situation du défenseur français, l'OM serait en embuscade pour boucler son transfert. Toutefois, le club phocéen doit batailler avec Crystal Palace et Galatasaray sur ce dossier à 15M€.

Sacha Boey est dans une situation critique au Bayern. Utilisé régulièrement en début de saison, le numéro 23 munichois n'a plus joué une seule minute depuis le 1er novembre dernier. D'après le Münchner Abendzeitung, Vincent Kompany a mis Sacha Boey au placard à la suite d'un clash. Ayant demandé à son joueur de se préparer à remplacer l'un de ses coéquipiers lors d'un match, le coach bavarois a perdu patience et s'est agacé, avant d'annuler son entrée. N'entrant plus dans les plans de Vincent Kompany, Sacha Boey pourrait quitter le Bayern lors de ce mercato hivernal.

Mercato : Galatasaray veut recruter Sacha Boey D'après les indiscrétions de Foot Mercato, Sacha Boey a la cote sur le marché. En effet, Galatasaray et Crystal Palace aimeraient s'offrir les services du latéral droit de 25 ans cet hiver. Si Oliver Glasner, entraineur du club anglais, entretient de bonnes relations Christoph Freund - le directeur sportif du Bayern - le joueur aurait déjà refusé l'idée de signer chez les Eagles par le passé.