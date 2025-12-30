OM : Le transfert surprise qui va régaler le PSG ?

Pierrick Levallet

L’OM pourrait tenter un coup intéressant sur le mercato. Le Phocéen a en effet conseillé au club phocéen de se positionner sur Ruben Neves, qui souhaite faire son retour en Europe. Mais le milieu de terrain portugais a également été proposé à certains cadors européens comme Arsenal. Et cela pourrait faire les affaires du PSG dans le cadre du dossier Ayyoub Bouaddi.

La première partie de saison a été prometteuse pour l’OM. Le club phocéen pourrait ainsi être tenté de se renforcer cet hiver afin de poursuivre sur sa lancée. Et dans cette optique, Le Phocéen a recommandé à la formation olympienne de tenter le coup Ruben Neves. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Al-Hilal, le milieu de terrain de 28 ans « coche de nombreuses cases dans l’esprit de Roberto De Zerbi ».

Arsenal va plomber l'OM sur Ruben Neves ? Ruben Neves pourrait donc être une plutôt bonne affaire. Seulement, l’international portugais aurait également été proposé à Arsenal d’après les informations de Caught Offside. Les Gunners n’ont pour le moment donné aucune réponse. Mais le joueur d’Al-Hilal pourrait être vu comme une option intéressante sur le mercato pour Mikel Arteta.