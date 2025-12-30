OM : Le transfert surprise qui va régaler le PSG ?

L’OM pourrait tenter un coup intéressant sur le mercato. Le Phocéen a en effet conseillé au club phocéen de se positionner sur Ruben Neves, qui souhaite faire son retour en Europe. Mais le milieu de terrain portugais a également été proposé à certains cadors européens comme Arsenal. Et cela pourrait faire les affaires du PSG dans le cadre du dossier Ayyoub Bouaddi.
La première partie de saison a été prometteuse pour l’OM. Le club phocéen pourrait ainsi être tenté de se renforcer cet hiver afin de poursuivre sur sa lancée. Et dans cette optique, Le Phocéen a recommandé à la formation olympienne de tenter le coup Ruben Neves. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Al-Hilal, le milieu de terrain de 28 ans « coche de nombreuses cases dans l’esprit de Roberto De Zerbi ».
Arsenal va plomber l'OM sur Ruben Neves ?
Ruben Neves pourrait donc être une plutôt bonne affaire. Seulement, l’international portugais aurait également été proposé à Arsenal d’après les informations de Caught Offside. Les Gunners n’ont pour le moment donné aucune réponse. Mais le joueur d’Al-Hilal pourrait être vu comme une option intéressante sur le mercato pour Mikel Arteta.
Le PSG sauvé dans le dossier Ayyoub Bouaddi ?
Un transfert de Ruben Neves à Arsenal plutôt qu’à l’OM pourrait d’ailleurs faire les affaires du PSG. Si le club de Premier League met la main sur le Portugais, la voie devrait se libérer sur le dossier Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain du LOSC serait également sur les tablettes de la formation londonienne. Reste maintenant à voir sur qui Arsenal décidera de miser. Le PSG, de son côté, se tient à l’affût.