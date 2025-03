Transfert à l’OM, Gouiri balance sur les coulisses !

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM a décidé d’opérer quelques retouches à son effectif pour essayer de consolider sa deuxième place au classement et, pourquoi pas, titiller le PSG. Le club phocéen a notamment misé sur Amine Gouiri pour remplacer Elye Wahi, parti du côté de Francfort. L’ancien Rennais a d’ailleurs révélé qu’il n’avait pas hésité longtemps face à la proposition marseillaise.

L’été dernier, l’OM avait décidé de faire venir Elye Wahi pour occuper la pointe de son attaque. L’aventure marseillaise du Français s’est finalement révélée être un fiasco et l’ancien Montpelliérain a donc fait ses valises dès cet hiver direction Francfort. Pour le remplacer, Pablo Longoria a encore une fois choisi de piocher en Ligue 1, avec l’arrivée d’Amine Gouiri.

« C’est un club unique en France »

Au micro de Téléfoot ce dimanche, Amine Gouiri est revenu sur son choix d’avoir rejoint l’OM cet hiver. L’attaquant n’a pas hésité très longtemps face aux approches marseillaises. « C’est un club unique en France. C’est le meilleur club français. Dès qu’ils sont arrivés, mon choix était vite fait. C’était Marseille et rien d’autre. (…) Comme je l’ai dit, c’était Marseille et rien d’autre. Je suis allé voir mes dirigeants calmement, j’ai fait part de mon souhait. Et après, j’ai échangé avec Medhi (Benatia), le coach, et ça s’est très bien passé. »

Longoria scrutait Gouiri depuis longtemps

Pablo Longoria a donc fait venir Amine Gouiri à l’OM cet hiver, mais l’Algérien avait tapé dans l’œil du président marseillais depuis plus longtemps, comme l’a révélé l’attaquant. « Longoria, depuis qu’il était à la Juventus, il m’a dit qu’il me regardait en Youth League et en équipe de France de jeunes. Tout le monde était content de ma venue. Ça m’a aussi direct mis en confiance. »