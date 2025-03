Mercato : L’OM triple son salaire… et veut le dégager !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l’OM de 1996 à 1998, Xavier Gravelaine a donc dû discuter avec Bernard Tapie à cette époque. Et visiblement, avec l’ancien président du club phocéen, c’était loin d’être simple. L’ex-Olympien a notamment rapporté les coulisses d’une négociation avec Tapie, où ce dernier était prêt à le dégager après lui avoir offert un pactole.

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe, Xavier Gravelaine s’est souvenu de ses années à l’OM. Il a notamment été question de sa relation avec Bernard Tapie, ancien président du club phocéen. Alors qu’on connait la réputation de ce dernier, Gravelaine a notamment révélé à quel point des négociations pouvaient être tendues à l’OM.

« Tu dégages »

« Quelques mois plus tard, on se revoit. C'est plus tendu, parce qu'on demandait toujours des garanties, pas seulement financières, dans mon contrat. Il a beau tripler mon salaire, je tiens bon pour une question de principe. Il s'énerve : « C'est bon, t'as pas envie de jouer à Marseille, tu dégages ! » », s’est ainsi rappelé Xavier Gravelaine à propos de la tentative de Bernard Tapie de le recruter quelques mois avant son arrivée en 1996.

« On avait un deal »

Xavier Gravelaine a tout de même fini par arriver à l’OM. Mais en partir n’a pas été simple. Il s’est notamment souvenu d’un départ avorté à Tottenham : « En décembre 1997, on me dit que Tottenham me suit depuis un moment. Je rêvais d'aller en Angleterre. C'est finalement Moussa Saïb de Valence qui ira, parce que Rolland Courbis m'a encore retenu à l'OM, comme l'été précédent, pour jouer en 10 derrière "Duga" (Dugarry) et "Ravioli" (Ravanelli). Pourtant, on avait un deal. Notre relation s'est ensuite crispée ».