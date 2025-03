Mercato - OM : Il veut absolument partir et va au clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux de quitter l'OM pour découvrir la Premier League lors du mercato hivernal 1998, Xavier Gravelaine avait tout tenté pour signer à Tottenham. Mais Rolland Courbis, l'entraîneur de l'époque, avait bloqué son transfert outre-Manche, et s'en était donc suivi un clash entre les deux hommes comme l'explique l'ancien attaquant de l'OM.

Les faits remontent à la saison 1997-1998, alors que Xavier Gravelaine était à cette époque un attaquant qui comptait à l'OM. À l'approche du mercato de janvier, il aurait reçu une proposition de la part de Tottenham qu'il ne souhaitait pas laisser passer, et aurait alors demandé un bon de sortie à la direction de l'OM pour pouvoir aller découvrir la Premier League. Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Gravelaine dit tout à ce sujet.

«Du jamais vu», une première mondiale à l’OM ?

L'OM bloque Gravelaine

« En décembre 1997, on me dit que Tottenham me suit depuis un moment. Je rêvais d'aller en Angleterre. C'est finalement Moussa Saïb de Valence qui ira, parce que Rolland Courbis m'a encore retenu à l'OM, comme l'été précédent, pour jouer en 10 derrière "Duga" (Christophe Dugarry) et "Ravioli" (Fabrizio Ravanelli). Pourtant, on avait un deal. Notre relation s'est ensuite crispée », confie Gravelaine. Un clash a donc éclaté avec son entraîneur à l'OM, mais il a finalement réalisé son rêve de Premier League quelques années plus tard.

« J'ai fini par jouer à Watford »

« J'ai fini par jouer à Watford chez Elton John (président d'honneur à vie), avec qui, un jour, j'ai même parlé dans le vestiaire », poursuit l'ancien attaquant de l'OM, passé également par le PSG.