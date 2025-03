Un entraîneur surprise s’annonce à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, c’est Pablo Longoria qui occupe le poste de président de l’OM. Un rôle qui appartenait il y a quelques années de cela à Bernard Tapie. Ce dernier incarnait d’ailleurs le club phocéen. Et voilà qu’à Marseille, il était plus qu’un président. Ancien joueur de l’OM, Xavier Gravelaine a relaté une anecdote où Tapie s’était proclamé… entraîneur.

Xavier Gravelaine en a connu des clubs durants sa carrière. De 1996 à 1998, il a notamment évolué avec le maillot de l’OM. A cette époque, il jouait donc dans le club président par un certain Bernard Tapie. Et Gravelaine en a des anecdotes sur ce dernier et il en a livré quelques unes pour L’Equipe.

« Il éclate de rire, à l'excès comme il savait faire »

Bernard Tapie était donc le président de l’OM, mais aussi visiblement l’entraineur. En effet, Xavier Gravelaine a révélé : « Au bout d'un moment, il veut savoir ce que j'ai dans les tripes. Je lui demande si Raymond Goethals sera toujours l'entraîneur la saison suivante. Il éclate de rire, à l'excès comme il savait faire ».

« L'entraîneur, c'est moi »

L’histoire ne s’arrête pas là puisque Xavier Gravelaine a ensuite révélé ce que lui avait répondu Bernard Tapie. « Mais t'as rien compris au football ! Tu crois que je mets autant d'argent pour qu'on fasse joujou avec mon jouet ? L'entraîneur, c'est moi », avait alors lâché l’ancien président de l’OM.