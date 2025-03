Dupont annoncé au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG une première fois entre 1993 et 1995, Xavier Gravelaine a eu l’occasion de côtoyé des grands noms au sein du club de la capitale. A Paris, il a notamment eu la chance d’évoluer aux côtés d’un certain George Weah. Marqué par le Libérien, Gravelaine a d’ailleurs révélé une anecdote à son sujet, annonçant au passage certains surnoms au PSG.

Xavier Gravelaine a connu de multiplies clubs au cours de sa carrière de joueur. Passé par Caen, l’OM, Strasbourg ou encore l’AS Monaco, l'ex-milieu de terrain a également porté le maillot du PSG. Recruté en 1993 en provenance de Normandie, celui qui a été international français a raconté certains de ses souvenirs ce dimanche à L’Equipe. L’occasion notamment pour Gravelaine de faire part de son admiration pour son ancien coéquipier, George Weah.

« Dupond et Dupont » au PSG !

C’est d’ailleurs en racontant une anecdote sur George Weah que Xavier Gravelaine a dévoilé qu’Arthur Jorge et Denis Troch, alors entraîneur et entraîneur adjoint du PSG, étaient surnommés « Dupond et Dupont » : « Le joueur le plus fort avec qui j’ai joué ? George Weah (au PSG, en 1993-1994). À l'entraînement, il était impressionnant. Mais je me rappelle qu'il voulait tout le temps dormir. Dans la chambre avec Bernard Lama, c'était quelque chose. Un jour, lors d'une mise au vert, on avait rendez-vous à 10 heures pour la causerie. Presque personne n'était à l'heure. Artur Jorge et Denis Troch, qu'on surnommait « Dupond et Dupont », me demandent d'aller les réveiller. Je leur dis de se bouger ».

« Je n'avais jamais vu ça »

« Caché sous sa couette, George me répond : "T'es fou, ça caille trop !" Il ne descendra pas. C'était la star. Mais avec une classe absolue. Je me souviens par exemple qu'il gardait les plateaux-repas pas entamés pour aller les donner aux sans-abris. Il faisait le tour de Saint-Germain-en-Laye. Je n'avais jamais vu ça », a poursuivi Xavier Gravelaine sur George Weah.