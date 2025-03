50M€ : Le PSG a signé un énorme coup !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Durant l’été 2023, le PSG n’avait pas hésité à débourser 50M€ pour le recrutement d’Ousmane Dembélé. Après une première saison d’adaptation dans la capitale, le nouveau numéro 10 parisien réalise en 2024-2025, la meilleure saison de sa carrière. Une progression notable qui s’explique notamment par les qualités athlétiques exceptionnelles du Français.

Le PSG réalise une très bonne saison. Malgré le départ de Kylian Mbappé, Luis Enrique a réussi son pari : son équipe est bien plus forte cette saison, et de nombreux joueurs sont capables de faire la différence. Cependant, si une individualité se démarque bel et bien, ce serait logiquement Ousmane Dembélé.

Dembélé veut faire plus de stats

Car le Français, arrivé contre 50M€ en 2023 au PSG, réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière. Meilleur buteur européen en 2025, le numéro 10 parisien a totalement pris une autre dimension depuis plusieurs mois, au point d’être désormais considéré comme l’un des candidats sérieux à la victoire finale au Ballon d’Or. Selon l’Equipe, une véritable volonté de faire plus de statistiques a été observée chez Dembélé depuis le début de saison.

Le Français dispose d’une qualité athlétique éclatante

Si son repositionnement dans l’axe a également été l’une des raisons de cette métamorphose, Ousmane Dembélé peut également compter sur une qualité athlétique hors-norme. Bien plus affûté depuis son arrivée au PSG, le Français est endurant, comme en témoigne son match face à Liverpool à Anfield mardi soir, dans lequel ce dernier n’a jamais arrêté de presser durant toute la durée du match.