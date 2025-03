Benatia prend son téléphone, transfert bouclé à l'OM !

Thomas Bourseau

Directeur du football de l'OM et ce de manière officielle depuis le 8 janvier dernier, Medhi Benatia a rapidement usé de ses nouvelles fonctions afin de boucler quelques jours plus tard le transfert d'Amine Gouiri avec le RC Lens. Un coup de fil déterminant a été passé avec l'international algérien qui a fait accélérer le processus.

Avant le coup d'envoi du dernier mercato hivernal, Pablo Longoria s'était montré clair en conférence de presse de mi-saison : Elye Wahi n'allait pas être poussé vers la sortie et continuerait sa progression à l'Olympique de Marseille. La déclaration du président du club phocéen n'a pas eu l'effet escompté puisque la recrue estivale à 30M€ bonus compris s'en allait pour l'Eintracht Francfort contre 26 + 3M€ de bonus.

«J'ai senti tout de suite un garçon qui avait envie de venir»

Afin de remplacer Elye Wahi, le directeur du football de l'OM qu'est Medhi Benatia a choisi de miser sur Amine Gouiri (25 ans). L'international algérien formé à l'OL a rapidement convaincu le dirigeant marocain dès leur première conversation téléphonique. « Je l'ai appelé, je lui ai fait part de notre intérêt. J'ai senti tout de suite un garçon qui avait envie de venir, qui était enchanté. Je sais qu'il a aussi fait un petit peu le forcing avec les dirigeants de Rennes pour expliquer que c'était vraiment sa volonté ».

«Ce n'est pas un vrai numéro 9, c'est une erreur»

Toujours en interview pour Téléfoot, Medhi Benatia s'est confié sur les critiques des observateurs sur le choix d'Amine Gouiri pour combler le vide laissé par un attaquant de métier : Elye Wahi. « J'ai entendu dire : « Ce n'est pas un vrai numéro 9, c'est une erreur, c'est n'importe quoi ». Aujourd'hui on montre qu'il faut laisser les gens faire leur travail. Chacun fait le sien et tout se passe bien parce que quand tu vois le but qu'il met, c'est un vrai numéro 9 ».