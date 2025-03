PSG : David Beckham l'a mis dehors !

Thomas Bourseau

Au tout début du projet QSI, le PSG a multiplié les recrutements à échelle mondiale. Zlatan Ibrahimovic fut le premier joueur star à déposer ses valises dans la capitale avec une présentation mémorable au Trocadéro avec la Tour Eiffel en arrière-plan. Six mois plus tard, David Beckham signait pour six mois avant de raccrocher les crampons. Son arrivée engendrait le départ de Guillaume Hoarau.

Pendant un an et demi, Guillaume Hoarau a connu un bouleversement au PSG avec le passage du club sous pavillon qatari. Le projet QSI était en effet enclenché par l'arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain. En ce laps de temps, Hoarau a vu des stars débarquer à Paris comme Blaise Matuidi, Thiago Motta, Maxwell et Alex dans un premier temps.

«Mon histoire s'est arrêtée à ce moment-là quand David Beckham arrive»

Par la suite, ce sont Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi, Marco Verratti ou encore David Beckham qui sont venus renforcer l'effectif de Carlo Ancelotti au PSG. La légende du football anglais a d'ailleurs indirectement mis un terme à l'aventure de Guillaume Hoarau au Paris Saint-Germain. « Il y a une concurrence et il y a la finalité aussi, c'est le week-end et les jours de match. A un moment donné tu comprends que c'est cool de faire partie de cette équipe, mais que t'as envie de jouer au foot aussi. Mon histoire s'est arrêtée à ce moment-là quand David Beckham arrive, le Spice Boy ».

«Mon histoire avec le PSG n'est que belle»

« Mais c'est vraiment sans regrets, parce que j'ai donné, communié avec ce grand public, connu des moments difficiles où ils m'ont soutenu, m'ont relevé. Mon histoire avec le PSG n'est que belle ». a conclu Guillaume Hoarau au cours d'un échange avec les médias du PSG. Après le Paris Saint-Germain, le Réunionnais relevait un nouveau challenge en Chine au Dalian Aerbin avant de brièvement revenir dans l'hexagone aux Girondins de Bordeaux et d'entamer sa longue aventure suisse aux Young Boys de Berne et à Sion (2014-2022).