DAZN - BeIN Sports : La guerre qui unit le PSG et l’OM !

Alexis Brunet

Ce dimanche soir va se disputer l’un des matches les plus attendus de la saison, à savoir le Classique entre le PSG et l’OM. Une rencontre qui devrait, malheureusement, comme souvent, être beaucoup regardée de façon illégale. Un fléau pour la Ligue 1 et un combat qui unit d’ailleurs les deux ennemis jurés.

Après la claque reçue au match aller au Vélodrome (défaite 0-3), l’OM se rend sur la pelouse du PSG ce dimanche soir avec un esprit de revanche. Pas sûr toutefois que cela fonctionne vu comment les Parisiens impressionnent depuis plusieurs semaines et semblent inarrêtables.

L’abonnement aux diffuseurs officiels est essentiel pour l'économie du Paris Saint-Germain. Choisir une offre légale, c’est choisir de supporter le club, ses espoirs, ses champions, ses éducateurs et l’amour du maillot. 🔴🔵



Ensemble, disons STOP AU PIRATAGE @DAZN_FR I… pic.twitter.com/MjheLjTBIh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 16, 2025

L’OM et le PSG s’unissent

Le PSG et l’OM vont donc se livrer un beau combat ce dimanche soir, mais un autre affrontement aura lieu en parallèle. En effet, le match aller avait été largement regardé de façon illégale et les deux équipes souhaitent éviter que cela recommence. Ainsi, Paris et Marseille ont envoyé un message à leur communauté sur les réseaux sociaux, incitant leurs fans à choisir une offre de streaming légale pour regarder la rencontre, donc un abonnement à DAZN et à beIN SPORTS, les deux diffuseurs de la Ligue 1.

DAZN s’est largement plaint du piratage

Une initiative qui devrait faire plaisir à DAZN. À plusieurs reprises, le diffuseur principal de la Ligue 1 s’était plaint du piratage massif du championnat de France et du fait que les clubs ne faisaient pas grand-chose pour l’éviter. Reste toutefois à voir si cette action aura l’effet escompté.