PSG : Entretien surprise avec une star, elle balance sur son transfert !

Alors qu’il est toujours en fin de contrat avec Liverpool, Virgil van Dijk a été aperçu en grande discussion avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos mardi après la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Paris n’aurait pas l’intention de le recruter, mais ces images ont beaucoup fait parler et l’international néerlandais s’est de nouveau exprimé sur son avenir.

À l’instar de Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold, l’avenir de Virgil van Dijk interroge du côté de Liverpool. Le défenseur âgé de 33 ans n’a toujours pas prolongé son contrat et sera libre à la fin de la saison. Alors quand il a été vu en discussion avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos mardi soir dans les couloirs d'Anfield, beaucoup se sont demandés si une arrivée au PSG cet été était dans les tuyaux. Selon RMC Sport, il n’a été question de son avenir, l’international néerlandais s’étant excusé pour ses propos tenus à la mi-temps du match aller et ayant encensé l’équipe construite par les dirigeants parisiens, la meilleure contre laquelle il ait joué ces trois dernières années, ce qu’ils ont apprécié.

« Des conversations en cours, mais elles sont privées et confidentielles »

Que ce soit pour un départ au PSG ou non, l’avenir de Virgil van Dijk reste très incertain et il en a parlé dans un entretien accordé au Telegraph : « Il est évident qu'il y a des conversations en cours, c'est tout à fait normal, mais elles sont privées et confidentielles. J'aime les fans, les fans m'aiment, et je vais continuer à travailler. Je pense que tout le monde peut le voir dans ma façon de jouer. Je me sens également dans l'une des meilleures formes de ma carrière, et vous l'avez évidemment constaté. J'aime jouer. J'aime diriger les garçons. J'aime être là pour chacun d'entre eux. Je ressens cette responsabilité plus que jamais, peut-être parce que je vieillis lentement. »

« D'ici la fin de la saison, il y aura des nouvelles, mais de quel genre, je n'en ai aucune idée »

« Ce n'est pas une question de un-deux-trois, et c'est parti. Il s'agit de facteurs multiples. Il n'y a aucune raison de paniquer, quoi qu'il arrive. Je ne veux pas créer d'anxiété. Mon principal objectif est d'être là pour l'équipe, pour le manager et pour les supporters. Je suis sûr que d'ici la fin de la saison, il y aura des nouvelles, mais de quel genre, je n'en ai aucune idée », a poursuivi Virgil van Dijk. Relancé sur la possibilité de jouer pour une autre équipe que Liverpool la saison prochaine, il a ajouté : « Pour l'instant, je ne peux pas, car il me reste encore dix matches à disputer. Je ne peux donc pas penser à ce qui se passera après l'été. La chose la plus importante est de rester engagé, et je suis totalement engagé avec Liverpool en ce moment. Il n'y a aucun doute à ce sujet. »