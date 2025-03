Transfert d’une star : La vérité sur la réunion surprise du PSG !

Thomas Bourseau

Et si Virgil Van Dijk signait au PSG ? C’est la rumeur du jour suite à la diffusion d’une photo du joueur de Liverpool discutant avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, les deux têtes pensantes du club parisien. Néanmoins, le défenseur des Reds se serait uniquement excusé pour son discours de la semaine dernière tout en congratulant le Paris Saint-Germain.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a signé l’exploit de remonter un score négatif lors de la première manche de la double confrontation contre Liverpool grâce à un but d’Ousmane Dembélé. De plus, les hommes de Luis Enrique sont allés s’imposer sur la pelouse d’Anfield aux tirs au but (4-1 et 1-1 au score cumulé) afin de valider leur billet pour les 1/4 de finale de la Ligue des champions.

«Ce n’est pas la Ligue 1»

Une prouesse que personne n’a réussi à faire cette saison, toutes compétitions confondues, hormis Nottingham Forest le 14 septembre dernier (1-0). Sur ce double rendez-vous de C1, le PSG a impressionné Virgil Van Dijk. Le capitaine de Liverpool n’a pas tari d’éloges après l’élimination de ses Reds en Ligue des champions et ce, une semaine après avoir recadré Luis Campos dans les couloirs du Parc des princes, le conseiller football se plaignant à l’époque de l’arbitrage de Davide Massa et de la non expulsion d’Ibrahima Konaté. Ce à quoi Van Dijk avait répondu : « Ce n’est pas la Ligue 1 » devant les caméras de Canal+ qui filmaient la scène à la mi-temps.

Van Dijk s’excuse auprès de Campos et s’enflamme pour le PSG

Après le coup de sifflet final et les scènes de liesse à Anfield, Virgil Van Dijk s’est entretenu avec à la fois avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos dans les couloirs du temple de Liverpool. Une photo qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux alors que le contrat du Néerlandais chez les Reds prendra fin en juin prochain.

Mais les spéculations de signature au PSG ne vont pas aller plus loin pour le moment. Et pour cause, selon RMC Sport, Van Dijk serait uniquement venu s’excuser auprès du conseiller football du PSG pour les propos qu’il a tenus une semaine auparavant. En outre, le défenseur de 33 ans aurait fait savoir aux dirigeants parisiens que l’équipe d’Arne Slot n’avait pas connu pareille opposition cette saison voire lors des trois derniers exercices. Un compliment particulièrement apprécié par Campos et Al-Khelaïfi.