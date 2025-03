Grosse signature au PSG : Marquinhos vend la mèche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a peut-être réglé la question de son avenir grâce à son très belle performance de mardi soir à Liverpool. Et Marquinhos a peut-être vendu la mèche sur l'issue de ce feuilleton, puisque le capitaine brésilien du PSG s'est enflammé pour Donnarumma.

Une question revient en boucle depuis maintenant plusieurs semaines, avec le vif intérêt que porte la direction du PSG au gardien du LOSC Lucas Chevalier (23 ans) : de quoi sera fait l'avenir de Gianluigi Donnarumma ? L'international italien de 26 ans est actuellement engagé jusqu'en 2026 avec le club de la capitale, et sa performance XXL de mardi soir en 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Liverpool a peut-être relancé le débat sur son futur au PSG.

« Je lui ai dit: ‘ce match est fait pour toi’ »

Interrogé en zone mixte après la victoire du PSG, Marquinhos s'est enflammé pour la prestation de Donnarumma en évoquant la confidence qu'il avait faite à son coéquipier : « On est très heureux pour lui. Avant les tirs au but, je lui ai dit: ‘ce match est fait pour toi’. On sait tous qu’on a beaucoup parlé de lui après le premier match. Aujourd’hui, il montre encore sa valeur, à quel point il est important. Pendant tout le match, il était très agressif, il sortait du but. Il était très actif sur tous les coups francs et les fautes », indique le capitaine du PSG.

« C’est un grand »

« Aujourd’hui, il a montré ce dont il est capable et on est tous heureux pour lui parce que c’est un grand, c’est un mec dont on veut qu’il fasse les meilleures prestations possibles. On est tous heureux quand est décisif comme ça, parce que ça nous fait vraiment du bien », poursuit Marquinhos au sujet de Donnarumma. Et le capitaine du PSG vend donc peut-être la mèche pour la future signature de prolongation de contrat de son coéquipier...