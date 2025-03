PSG : Pierre Ménès répond cash sur l’argent du Qatar

La rédaction

Pierre Ménès balaie l’argument de l’argent qatari pour expliquer la qualification du PSG contre Liverpool. Selon lui, l’écart budgétaire entre les deux clubs est insignifiant. Il salue une performance «inoubliable» et estime que Paris a un quart de finale plus abordable, une belle soirée pour le football français.

Le PSG devait se rattraper et c’est chose faite. Après un match aller perdu 0-1, frustrant tant le PSG a dominé, les Parisiens sont arrivés à Anfield avec l’envie de se qualifier. Après l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé tôt dans le match, le PSG a subi les assauts de Liverpool sans rompre avant de s’imposer lors de la séance de tirs aux buts (4-1, t.a.b.). Une victoire encourageante face aux premiers de la phase de groupe qui n’est en rien dû à l’argent du Qatar pour Pierre Ménès.

«Cette excuse ne vaut pas quand tu joues contre Liverpool»

Souvent sorti comme argument pour justifier la réussite du PSG, l’argent du Qatar ne serait pas la raison de la qualification parisienne. Pierre Ménès a notamment expliqué sur sa chaîne YouTube :

«Alors, je ne dis pas que les attaques contre lui ne sont pas justifiées, mais ça montre que c’est un club qui, depuis Salzbourg, a pris une dimension différente. Le PSG a beaucoup d’argent, c’est vrai, mais cette excuse ne vaut pas quand tu joues contre Liverpool – je crois qu’il y a 30M€ d’écart entre les budgets des deux clubs, donc c’est totalement insignifiant.»

«Une performance inoubliable»

L’ancien chroniqueur du Canal Football Club en profite pour féliciter le PSG qu’il voit passer en demi-finale de la Ligue des champions :

«Franchement, c’était une performance inoubliable pour le club parisien, qui va se retrouver avec un quart de finale beaucoup plus à sa portée sur le papier. C’est une soirée magnifique pour le foot français et le PSG, qui est beaucoup attaqué de façon indirecte via Nasser Al-Khelaïfi.»