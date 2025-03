Mercato - OM : De Zerbi attendu dans un autre pays !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’arrivée d’Ismaël Bennacer cet hiver, Roberto De Zerbi avait confié qu’il voulait déjà recruter le milieu de terrain âgé de 27 ans quand il exerçait encore à Brighton et que Moises Caicedo a été transféré à Chelsea. La réciproque est vraie, puisque l’international algérien aurait aimé que le technicien italien succède à Stefano Pioli à l’AC Milan l’été dernier.

En rejoignant l’OM, où il a été prêté avec option d’achat par l’AC Milan, Ismaël Bennacer a retrouvé un club qu’il supportait étant plus jeune et un entraîneur avec lequel il voulait absolument travailler. « Je l’ai toujours apprécié et je voulais jouer sous les ordres de De Zerbi dans ma carrière, ça se fait ici donc c’est encore mieux », déclarait l’international algérien lors de sa conférence de presse de présentation.

Bennacer voulait De Zerbi à l’AC Milan

Comme indiqué par La Provence, si cela s’est finalement fait à l’OM, Ismaël Bennacer aurait également bien aimé jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi à l’AC Milan. En effet, au moment du départ de Stefano Pioli au mai dernier, le milieu de terrain de 27 ans aurait préféré qu’il prenne sa succession, plutôt que Paulo Fonseca.

« Moi aussi j'aurais voulu qu'il vienne à Brighton »

Deux hommes qui étaient faits pour collaborer un jour, puisque quelques jours après la présentation d’Ismaël Bennacer, Roberto De Zerbi avait confié qu’il souhaitait déjà le recruter à Brighton : « Je n'avais pas vu son interview, mais moi aussi j'aurais voulu qu'il vienne à Brighton quand Caicedo est allé à Chelsea. »