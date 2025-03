Clash Anelka - Riolo : La grosse accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Nicolas Anelka s'en est pris à Daniel Riolo après la victoire du PSG à Liverpool, le journaliste a répondu en accusant notamment l'ancien attaquant de l'équipe de France de «représenter des fractures culturelles dans ce pays». Le clash n'est probablement pas terminé.

D'abord attaqué sur ses analyses concernant le PSG, Daniel Riolo n'a pas du tout apprécié que Nicolas Anelka parle de sa femme Géraldine Maillet. « Reste concentré sur ta femme et va la défendre quand elle se fait éteindre sur son émission au lieu de répondre à mes storys », a lâché l'ancien attaquant du PSG. Daniel Riolo lui a ainsi répondu, l'accusant de tenir des propos misogynes et de relayer les « fractures culturelles » qui existent en France.

La femme de Riolo attaquée par Hanouna, il répond cash

➡️ https://t.co/mFlHWNHoRZ pic.twitter.com/Iyocq7Tc9B — le10sport (@le10sport) March 12, 2025

Riolo répond à Anelka !

« Je m'adresse au chat, et eux ce sont des crétins finis. Je ne chiale pas. Je chiale que si on touche quelqu'un de ma famille. On peut dire ce qu'on veut sur moi », rappelle le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.

«C'est super grave»

« Et si on trouve que c'est juste qu'une femme doit rester à la maison et doit être surveillée par son mari, je ne sais pas quelle est cette mentalité. Je ne sais pas d'où ça sort ni à quelle époque on vit. Si les gens pensent ça en France, ça devient dramatique. Et je sais qu'il y a des fractures culturelles dans ce pays. Si lui les représente, c'est super grave », ajoute Daniel Riolo.