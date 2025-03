OM : Menacé par De Zerbi, il sort enfin du silence !

Axel Cornic

La presse italienne annonce un retour de Roberto De Zerbi en Serie A, avec plusieurs gros clubs prêts à tout faire pour le convaincre de quitter l’Olympique de Marseille. C’est le cas de la Juventus, où Thiago Motta est annoncé sur un siège éjectable avant le choc de dimanche, face à la Fiorentina.

A peine arrivé, déjà parti ? Un vent glacial souffle sur Marseille depuis quelques jours, avec un possible départ de Roberto De Zerbi qui est évoqué. La presse italienne assure en effet que le coach de l’OM serait actuellement dans le viseur de l’AC Milan et de la Juventus, deux clubs en situation délicate en cette fin de saison.

La Juventus veut miser sur De Zerbi !

A Turin, De Zerbi pourrait prendre la place d’un certain Thiago Motta, pourtant arrivé l’été dernier pour entamer un tout nouveau projet après le départ de Massimiliano Allegri. « Je pense que dans notre métier, le coach est toujours remis en question. Quand ça ne se passe pas comme on le souhaiterait, le coach est remis en question et je l'accepte » a déclaré ce samedi l’ancien du PSG, que certains annoncent déjà sur le départ en cas de défaite de la Juventus face à la Fiorentina.

« Inquiet pour mon avenir ? Ce n'est pas la priorité »

« Je fais peu attention à ce qui se dit à l'extérieur, mais je respecte le jugement et l'analyse » a poursuivi Thiago Motta, lors de la conférence de presse précédant cette rencontre cruciale. « Inquiet pour mon avenir ? Ce n'est pas la priorité, la priorité c'est le match de demain. Nous avons fait une bonne préparation cette semaine et nous voulons obtenir le résultat ». A noter que pour le banc de la Juventus, Roberto De Zerbi serait notamment en concurrence avec Igor Tudor, coach de l’OM sur la saison 2022-2023.