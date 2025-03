Antoine Dupont : Une date annoncée pour son retour avec le XV de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Victime d’une rupture des ligaments croisés face à l’Irlande avec le XV de France, Antoine Dupont en a pour plusieurs mois de convalescence. On ne reverra donc pas tout de suite le demi de mêlée sur le terrain avec le Stade Toulousain ou le groupe de Fabien Galthié. Il va donc falloir faire preuve de patience pour le retour de Dupont, qui pourrait retrouver le XV de France… en novembre 2025.

Le XV de France a remporté ce samedi soir le Tournoi des VI Nations en l’emportant face à l’Ecosse. A l’issue de cette rencontre, Antoine Dupont a eu l’occasion de soulever le trophée… mais il était en survêtement. En effet, le demi de mêlée n’est aujourd’hui plus en l’état de jouer. Il y a une semaine, Dupont était touché au genou et la catastrophe avait ensuite été confirmée avec l’annonce de sa rupture des ligaments croisés. Coup dur donc pour le Stade Toulousain et le XV de France qui perdent la star du rugby tricolore pour plusieurs mois.

« Il n’aurait pas disputé la tournée estivale »

Alors qu’Antoine Dupont s’est à peine blessé, la question de son retour se pose d’ores et déjà. Lors d’un chat pour Le Parisien, le journaliste Romain Baheux a évoqué ce sujet et le moment où on pourrait revoir Dupont avec le XV de France : « Antoine Dupont a été victime, comme vous l'avez vu, d'une rupture des ligaments croisés du genou droit il y a une semaine en Irlande. Le capitaine tricolore, qui était au Stade de France hier soir et a soulevé le trophée, en a pour environ six mois loin des terrains. Dans tous les cas, il n'aurait pas disputé la tournée estivale en Nouvelle-Zélande en juillet. Soit parce que son club de Toulouse est susceptible de disputer la finale du Top 14 le 28 juin. Soit parce que dans tous les cas, Fabien Galthié l'aurait fait souffler, comme d'autres cadres ».

« Ses prochains rendez-vous internationaux sont en novembre 2025 »

« Ses prochains rendez-vous internationaux sont en novembre 2025, avec une tournée d'automne qui verra les Bleus accueillir notamment l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. Normalement, il devrait être rétabli. Mais primo, attendons de voir où l'amène sa convalescence dans les faits. Deuzio, attendons de voir comment il revient à la compétition proprement dite », a-t-il poursuivi sur Antoine Dupont. Rendez-vous donc en novembre prochain ?