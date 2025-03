Romain Ntamack, un rencard historique avec Antoine Dupont ?

Thomas Bourseau

Pour la 27ème fois de son histoire, le XV de France a célébré son succès au Tournoi des 6 nations samedi soir. Cette victoire face à l'Ecosse (35-16) a scellé l'identité du vainqueur de cette édition 2025 et n'est qu'une pierre à l'édifice souhaité par Romain Ntamack. Avec son capitaine Antoine Dupont et le reste de la sélection tricolore, l'ouvreur des Bleus et du Stade toulousain compte bien briser la malédiction pendant la Coupe du monde 2027 en Australie.

Samedi, ce fut un soir de fête au Stade de France. Après le premier sacre de l'ère Fabien Galthié dans l'édition de 2022, le XV de France a remis ça en ce samedi 15 mars grâce au succès raflé face à l'Ecosse (35-16) par la bande d'Antoine Dupont sans lui puisqu'il a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit la semaine dernière lors de la victoire des Bleus contre (42-27). C'est le second trophée soulevé par le XV de France depuis la nomination de Galthié au poste de sélectionneur en 2020.

Rugby : Antoine Dupont doit tout plaquer, il annonce sa reconversion !

➡️ https://t.co/Kn683d9DlA pic.twitter.com/2m0Lq9Voxz — le10sport (@le10sport) March 15, 2025

«Ça fait juste partie de notre chemin qui va nous mener jusqu'à la Coupe du Monde 2027»

Aligné dans le XV de départ, Romain Ntamack a vu Grégory Aldritt mettre les mains sur ce trophée du Tournoi des 6 nations à la place d'Antoine Dupont, capitaine habituel des Bleus. Présent au Stade de France accompagné de ses béquilles pour se mouvoir, le demi de mêlée a pris part aux festivités quand bien même il n'a pas pu jouer. Néanmoins, l'ouvreur du XV de France et son coéquipier au Stade toulousain l'invite déjà à se projeter sur la Coupe du monde 2027 en Australie.

« On est tous super heureux, satisfaits, soulagés, fiers. Mais encore une fois, je pense que ça fait juste partie de notre chemin qui va nous mener jusqu'à la Coupe du Monde 2027. Alors oui, on a soulevé un trophée ça n'arrive pas tout les jours. Et bien sûr, qu'on est content et on va le fêter comme il se doit ce soir (samedi), ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ça fait partie du processus. On aurait aimé ramener un grand chelem, mais on va essayer de le ramener l'année prochaine, même si on a fait encore un très bon Tournoi. Il y a encore, je pense, beaucoup de choses à travailler et on peut encore bien faire mieux ».

«L'objectif suprême, ce sera ce Mondial en Australie»

Dans des propos relayés par Rugbyrama, Romain Ntamack évoque le chemin à la gloire du XV de France qui n'a jamais remporté un seul et unique titre mondial. Après l'échec en quart de finale de la dernière édition à domicile à l'automne 2023, le sol australien pourrait briser la malédiction française en Coupe du monde du point de vue de Ntamack.

« Alors encore une fois, on va bien profiter parce que gagner un titre, ce n'est jamais anodin. Il ne faut vraiment pas le banaliser parce qu'on n'en gagne pas tous les jours et on sait combien c'est dur à aller chercher, surtout le Tournoi des 6 Nations. Mais encore une fois, ça fait partie de notre route, de notre chemin. Il y a encore quelques Tournois avant de jouer cette Coupe du monde et on sait très bien que l'objectif suprême, ce sera ce Mondial en Australie ».