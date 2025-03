Antoine Dupont : Deux femmes harcelés, le gros coup de gueule !

Axel Cornic

La blessure d’Antoine Dupont a un côté obscur, avec une polémique qui secoue le rugby irlandais. Andrew Porter et Tadhg Beirne, deux joueurs impliqués dans l’action lié à la blessure du capitaine du XV de France, sont en effet la cible d’une grosse vague de haine sur les réseaux sociaux. Mais ils ne sont pas les seuls, puisque leurs compagnes ont également été prises pour cible.

Parfois, le sport est secoué par des épisodes malheureux et c’est le cas en ce moment pour le rugby. En Irlande, on dénonce en effet un véritable déchainement de haine après la blessure d’Antoine Dupont, lors de la rencontre de la 4e journée du 6 Nations 2025 (27-42). Et récemment, la compagne d’un international irlandais est sortie du silence...

« Ces supporters sont vraiment écœurants »

Il s’agit d’Elaine Porter, épouse d’Andrew Porter, qui a dénoncé certains messages reçus sur les réseaux sociaux de la part de supporters français. « D'habitude, je ne m'implique jamais dans ce genre de situation, car j'ai tendance à bloquer et à passer à autre chose, mais là ça va vraiment trop loin » a déclaré la compagne du pilier irlandais, dans une story Instagram. « Évidemment, (la blessure de Dupont) n'était pas intentionnelle. C'était vraiment une blessure regrettable et j'espère qu'il se rétablira vite, mais ces supporters sont vraiment écœurants ».

« J'ai de la peine pour leurs épouses »

Elle n’est pas seule, puisque l’entourage et la compagne de Tadhg Beirne aurait également été atteint par cette vague de haine, ce qui ne passe plus en Irlande. « Porter et Bernie ont le collectif autour d'eux et c'est un peu plus facile pour eux, mais quand cela va plus loin, vers des partenaires ou des familles, ce n'est pas agréable » a expliqué le capitaine irlandais Caelan Doris, en conférence de presse. « Je suis reconnaissant envers les deux garçons et ils ont le soutien du groupe. Mais j'ai de la peine pour leurs épouses ».