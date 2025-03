Antoine Dupont oublié en seulement «cinq minutes» ?

Axel Cornic

Ce samedi, le XV de France va affronter l’Ecosse en fermeture du 6 Nations 2025, avec l’espoir de remporter un titre qui lui échappe depuis trop longtemps. Et ce sera sans Antoine Dupont, victime d’une rupture des ligaments croisés la semaine dernière en Irlande, qui sera remplacé à la mêlée par Maxime Lucu.

Après avoir fait le tour de l’Europe, le XV de France est enfin de retour au Stade de France. Et si le Grand Chelem s’est envolé avec la défaite en Angleterre, les hommes de Fabien Galthié peuvent toujours remporter le Tournoi des 6 Nations avec une victoire face à l’Ecosse, ce samedi. Ce serait seulement le deuxième titre depuis l’arrivée du sélectionneur, en 2019.

La revanche de Maxime Lucu

Il y aura un absent de marque ce soir, puisqu’Antoine Dupont ne sera pas sur le terrain. Gravement blessé au genou, le capitaine du XV de France ne sera de retour que dans huit ou neuf mois et pour le remplacer, Galthié a décidé de miser sur un Maxime Lucu qui fait son grand retour après avoir été relégué au poste de troisième choix l’année dernière. « Il avait été critiqué, mais il fait reconnaitre qu’il n’était pas dans des bonnes conditions. Quand on joue derrière un pack qui est secoué, on ne peut pas faire grand-chose à ce poste-là. On subit » a fait remarquer l’ancien international Guy Accocebery, pour Le Parisien.

« Au bout de cinq minutes, il avait rassuré tout le monde »

« Mais pour se remettre comme il l’a fait, il a montré qu’il était un gros bosseur, avec du caractère, du tempérament. Il mérite son retour au premier plan » a poursuivi celui qui officie désormais comme consultant rugby pour Radio France. « Ce joueur, c’est l’assurance tous risques. On l’a vu quand il a remplacé Antoine Dupont en Irlande. Au bout de cinq minutes, il avait rassuré tout le monde. Il a tout. C’est un leader, un gros défenseur, il a un grand coup de pied, il joue juste et il déteste perdre ».