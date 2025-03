Antoine Dupont : Insultes, haine... La grosse accusation !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la blessure d’Antoine Dupont contre l’Irlande, Fabien Galthié avait exprimé sa « colère » à l’issue de la rencontre. Le sélectionneur du XV de France avait alors cité Tadhg Beirne et Andrew Porter afin qu’ils passent devant la commission de discipline. Le sélectionneur irlandais, Simon Easterby, lui a répondu et a révélé que les deux joueurs en question avaient été victimes d’insultes à la suite de cette polémique.

« Je n’avais pas l’intention de blesser qui que ce soit, ce n’est pas mon genre. » Mercredi, Andrew Porter a répondu aux accusations de Fabien Galthié. Le pilier de l’Irlande avait été pris pour cible pour le sélectionneur du XV de France après la blessure d’Antoine Dupont : « On a cité les joueurs à comparaître devant la commission de discipline : (Tadhg) Beirne et (Andrew) Porter sur l'action de la blessure d'Antoine (Dupont). »

« Des gens ont été victimes d'insultes »

« Entendre le sélectionneur réclamer votre tête, ça fait un peu beaucoup, je trouve », a regretté Andrew Porter. Jeudi, c’est Simon Easterby qui a évoqué cette polémique et les critiques en provenance des Français, défendant ses joueurs et révélant qu’ils avaient été la cible d’insultes : « Aucun joueur n'essaie de blesser intentionnellement un autre joueur. Il y a eu des insinuations après le match de différentes personnes. C'est décevant parce que ce qui est malheureux, c'est que des gens qui ne comprennent pas vraiment ce sport ont rebondi dessus et ça a créé un "shitstorm" (un déferlement de commentaires haineux), où des gens ont été victimes d'insultes », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par L’Équipe.

« Ces choses auraient pu être évitées si d'autres propos avaient été tenus après le match »

« C'est inutile et inacceptable mais ça arrive. Ces choses auraient pu être évitées si d'autres propos avaient été tenus après le match », a ajouté Simon Easterby. Le sélectionneur de l’Irlande estime que « la situation aurait pu être mieux gérée... Nous, coaches, échangeons souvent après les matchs. Je pense qu'il y aurait pu y avoir une autre discussion, dans un autre cadre pour que les frustrations éprouvées par les Français puissent être exprimées. »