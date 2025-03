Antoine Dupont - Galthié : Les lourdes accusations !

Axel Cornic

La blessure d’Antoine Dupont a soulevé une vague de colère en France, avec Fabien Galthié qui a tout particulièrement paru très remonté en conférence de presse d’après-match. Le sélectionneur du XV de France a cité les noms de certains Irlandais en réclamant des sanctions, qui ne sont finalement jamais arrivées.

On ne devrait plus revoir Antoine Dupont en 2025. Son genou a lâché lors du choc de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations et vu la gravité de la blessure il devrait être éloigné des terrains entre huit et neuf mois. Le XV de France va donc devoir faire sans lui, même si Fabien Galthié aurait aimé voir des sanctions tomber.

Le coup de gueule de Galthié

Dès la fin de la rencontre, qui s’est tout de même soldée par une large victoire de la France, le sélectionneur avait en effet réclamé des décision fortes de la part du corps arbitral. « On a cité des joueurs à comparaître devant la commission. Tadhg Beirne et Andrew Porter (…) On veut des explications, donc on a cité deux joueurs. On doit protéger nos joueurs. Il y a des moyens, des règles. Il y a une forme de colère » a déclaré Fabien Galthié, visiblement très remonté après la blessure d’Antoine Dupont.

« Les entraîneurs devraient être plus prudents avec leurs commentaires après le match »

Cette sortie n’a toutefois eu aucun résultat, sauf peut-être celui d’alimenter la colère de certains supporters français… qui ont décidé de s’en prendre à la compagne d’Andrew Porter. Dans une story publiée sur Instagram, elle dénonce en effet une vague de message haineux, taclant au passage la sortie de Galthié. « Venir sur l'Instagram d'un joueur et le cibler, ainsi que sa femme et sa famille, c'est trop. Les entraîneurs devraient être plus prudents avec leurs commentaires après le match, car regardez ce que ça entraîne avec certains fans » a expliqué Elaine Porter.