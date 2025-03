XV de France : Une fortune pour Ntamack et Dupont ?

Axel Cornic

En dépit de leurs blessures ou de leurs prestations avec le Stade Toulousain ou le XV de France, Antoine Dupont et Romain Ntamack semblent être devenus les nouveaux visages du rugby français. Mais ce n’est pas tout, puisque depuis un an et demi leur popularité semble avoir explosé, dépassant largement les frontières de leur sport.

Souvent, en France on a reproché aux sélectionneurs de ne pas installer une charnière. Chose faite avec Fabien Galthié, qui tout au long de son premier quadriennat a décidé de mettre Antoine Dupont à la mêlée et Romain Ntamack à l’ouverture. Un duo qui fait le bonheur du Stade Toulousain, mais qui depuis l’été 2023 peine à se retrouver avec le XV de France.

« Dupont et Ntamack sont les sportifs français les plus demandés, tous sports confondus »

C’est d’abord Ntamack qui a été absent pendant 17 mois à cause de plusieurs blessures et désormais, c’est au tour de Dupont. Après sa pause olympique de 2024, on ne reverra en effet le capitaine du XV de France qu’en 2026, puisqu’il a été récemment victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Mais cela ne les empêche vraisemblablement pas de cartonner auprès du public. « Antoine (Dupont) et Romain (Ntamack) sont les sportifs français les plus demandés par les marques depuis la Coupe du monde de rugby, tous sports confondus » a expliqué Frank Hocquemiller, agent d’image et fondateur de l’agence VPI Consulting, pour France Info.

« Il y a des visages que le public choisit plutôt que d’autres »

« Quand l’équipe gagne, de manière naturelle, il y a des visages que le public choisit plutôt que d’autres, parce qu’ils dégagent quelque chose, parce qu’ils jouent particulièrement bien, parce qu’ils sont aussi à des postes spécifiques » a poursuivi l’agent d’image, persuadé que les postes de Dupont et de Ntamack jouent également un grand rôle. « Ouvreur pour Romain Ntamack et demi de mêlée pour Antoine Dupont, avec les postes d’arrière ou d’ailier ce sont souvent les postes les plus 'marketing' ».