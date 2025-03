XV de France : Dupont au bord des larmes, les images poignantes !

Amadou Diawara

Lors du choc entre le XV de France et l'Irlande, Antoine Dupont s'est blessé gravement. En effet, la star tricolore souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Malgré tout, Antoine Dupont a tenu à être présent au stade de France pour encourager ses coéquipiers face à l'Ecosse ce samedi soir. Ovationné par le public, il n'a pas pu cacher son émotion.

Il y a tout juste une semaine, le XV de France s'est imposé en Irlande lors du Tournoi des VI Nations. Toutefois, les Tricolores ont perdu leur meilleur joueur : Antoine Dupont. En effet, le numéro 9 habituel de Fabien Galthié a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Par conséquent, Antoine Dupont était forfait pour le choc face à l'Ecosse de ce samedi soir. Malgré tout, le demi de mêlée de 28 ans a tenu à accompagner ses coéquipiers au Stade de France.

XV de France : Grave blessure pour Dupont

Ce samedi soir, Antoine Dupont était présent au Stade de France pour encourager ses coéquipiers du XV de France. En effet, il a été aperçu, béquilles en mains, dans les couloirs de l'enceinte de Saint-Denis, puis sur le banc de son équipe au moment des hymnes. Ovationné par le public français ce samedi soir, Antoine Dupont a été filmé par les caméras de France TV peu après le coup d'envoi du duel face à l'Ecosse. Et on pouvait voir l'émotion sur son visage, qui était fermé. D'après Le Parisien, « on devinait, sous sa casquette noire et jaune, quelques larmes ».

XV de France : Dupont présent au Stade de France

Avant d'aborder le rendez-vous entre le XV de France et le XV du Charbon, Fabien Galthié avait fait passer un message fort à Antoine Dupont, qui est resté auprès de son groupe malgré sa blessure. « Antoine est un joueur charismatique, emblématique de notre équipe, et au-delà. Là, il souffre, mais il est avec nous. Sa présence avec nous dans les murs, et son absence sur terrain, fait partie de tous les éléments qui vont nourrir notre détermination. Sa blessure, c’est quelque chose qui nous a marqués, qui va rester comme d’autres moments dans cette équipe », a confié le sélectionneur tricolore en conférence de presse.