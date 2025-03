XV de France - Ecosse : Antoine Dupont sera là !

Amadou Diawara

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit contre l'Irlande, Antoine Dupont est forfait pour le duel entre le XV de France et l'Ecosse, prévu ce samedi soir. Toutefois, la star des Bleus sera tout de même présente au Stade de France pour soutenir ses coéquipiers.

Ce samedi, le XV de France l'a emporté face à l'Irlande (27-42). Toutefois, l'équipe de Fabien Galthié a perdu son meilleur élément : Antoine Dupont. En effet, la star des Bleus s'est blessée gravement à l'Aviva Stadium. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont est donc forfait pour la confrontation face à l'Ecosse, programmée ce samedi soir au Stade de France.

France-Ecosse : Dupont sera présent au Stade de France

D'après les indiscrétions du Parisien, Antoine Dupont ne jouera pas face à l'Ecosse ce samedi soir, mais il sera bien présent au Stade de France. De surcroit, le demi de mêlée de 28 ans a tenu à rester auprès de ses coéquipiers à Marcoussis toute la semaine, en attendant une possible opération. Un choix loué par ses entraineurs.

«Il souffre, mais il est avec nous»

« Ce que j’ai trouvé admirable dans sa peine, c’est qu’il a pensé au groupe avant de penser à lui », a lancé William Servat, co-entraîneur de la conquête et des taches spécifiques, mardi. Même son de cloche du côté Laurent Sempéré, autre coach des avants français, alors qu'Antoine Dupont était présent pour la remise des maillots à l’équipe ce vendredi soir : « C’est l’intimité de l’équipe. Les joueurs blessés ont voulu rester au contact de l’équipe. D’autres qui ont été dans les 42 pour ce Tournoi vont nous rejoindre aussi. Cela montre la force de ce groupe ». Enfin, Fabien Galthié a aussi fait passer un joli message à Antoine Dupont. « Antoine est un joueur charismatique, emblématique de notre équipe, et au-delà. Là, il souffre, mais il est avec nous. Sa présence avec nous dans les murs, et son absence sur terrain, fait partie de tous les éléments qui vont nourrir notre détermination. Sa blessure, c’est quelque chose qui nous a marqués, qui va rester comme d’autres moments dans cette équipe », a déclaré le sélectionneur du XV de France en conférence de presse. Actuels leaders du Tournoi des VI Nations, les Bleus peuvent être sacrés après l'Ecosse.