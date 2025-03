Rugby : Antoine Dupont doit tout plaquer, il annonce sa reconversion !

Amadou Diawara

Lors du duel entre le XV de France et l'Irlande, Antoine Dupont s'est blessé gravement. En effet, la star des Bleus a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Forfait pour affronter l'Ecosse ce samedi soir, Antoine Dupont doit oublier le rugby pendant un temps d'après Frédéric Michalak.

Samedi 8 mars, le XV de France était en déplacement en Irlande pour le Tournoi des VI Nations. Si les hommes de Fabien Galthié ont remporté leur duel face au XV du Trèfle (27-42), ils ont malheureusement perdu leur joueur vedette : Antoine Dupont. Sorti sur blessure lors de cette confrontation, le demi de mêlée de 28 ans souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit.

Dupont ne doit plus penser au rugby

Forfait pour France-Ecosse, Antoine Dupont sera tout de même présent au Stade de France ce samedi soir. D'après les indiscrétions du Parisien, l'habituel numéro 9 tricolore ne jouera pas contre le XV du Chardon ce samedi soir, mais il a tout de même tenu à être auprès de ses partenaires pour ce grand rendez-vous. Antoine Dupont voulant soutenir son équipe, qui peut être sacrée au Tournoi des VI Nations. Et à en croire Frédéric Michalak, son compatriote français devra tirer un trait sur le rugby après ce match.

«Toto a plein d’occupations : faire de la musique, lire...»

« Antoine Dupont ? La blessure est le moment où tu te sens le plus seul, même si tu es bien entouré en club et par ta famille. Pour Toto, le physique, ça va revenir, ça mettra juste le temps qu’il faudra. Mais le plus dur sera la partie mentale. Dans ces cas-là, c’est bien de ne pas penser qu’au rugby. Toto a plein d’occupations, je le sais. Faire de la musique, lire, s’investir dans une formation pour pouvoir penser à autre chose, ça permet de patienter plus sereinement », a jugé Frédéric Michalak dans des propos rapportés par La Depêche.