Antoine Dupont : La romance avec une Miss France qui enflamme les réseaux sociaux !

Star du rugby français, Antoine Dupont suscite l'attention bien au-delà des terrains. Une rumeur enflamme les réseaux sociaux ces dernières heures : une prétendue romance avec Iris Mittenaere, ex-Miss France et Miss Univers. Une idylle supposée qui alimente les spéculations autour de la vie privée de Dupont, se déclarant célibataire il y a quelques mois.

Antoine Dupont est désormais plus qu’un simple joueur de rugby, pour le meilleur et le pire. Apparu ces dernières semaines au défilé Louis Vuitton ou encore à la Sud de France Arena de Montpellier pour participer au concert des Enfoirés, l’international français est devenu une star à part entière, avec les conséquences que cela implique dans sa vie privée.

EXCLU : Nouveau flirt entre Iris Mittenaere & Antoine Dupont.



Ma source les avait spotted en Suisse en Fevrier et vient de les recroiser à l’instant main dans la main dans une rue du 2eme arrondissement de Paris !



XOXO 💋 pic.twitter.com/vxpSauwpAh — AQABABE (@AQABABE_) March 14, 2025

Antoine Dupont et Iris Mittenaere, nouvelle idylle ?

Ce samedi, le blogueur Aqabab a fait une révélation sur ses réseaux sociaux qui risque de faire parler puisque le joueur du Stade Toulousain entretiendrait une relation avec Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers en 2016, qui s’est reconvertie comme animatrice télé. Un « nouveau flirt » selon l'influenceur, précisant : « Ma source les avait spotted (repéré, ndlr) en Suisse en février et vient de les recroiser à l’instant main dans la main dans une rue du 2e arrondissement de Paris ! »

« Je n’ai pas de copine », avait-il confié en octobre

Invité de l’émission "Les rencontres du Papotin" en octobre dernier, Antoine Dupont avait révélé qu’il n’avait personne dans sa vie. « Je n’ai pas de copine », avait-il simplement dit sur France 2. Un sujet sur lequel le rappeur Oli, ami du joueur, s’était prononcé le mois suivant en marge de la cérémonie annuelle organisée par Midi Olympique : « Avec Antoine, on parle de ses peines de cœur et des choix difficiles qu’il faut faire. Il y a Dupont le champion, et Antoine le célibataire ». La situation amoureuse du numéro 9 des Bleus a peut-être évolué depuis, un soutien qui serait le bienvenu en vue des prochains mois compliqué qui s’annoncent après sa rupture du ligament croisé survenue le week-end dernier contre l’Irlande.