Clash avec Al-Khelaïfi : Le boss de l'OM prend la parole !

Figure incontournable du football français et homme clé dans les instances de l'UEFA avec l'ECA, Nasser Al-Khelaïfi est partout. Le président du PSG ne dispose pas d'une relation idyllique avec John Textor (patron de l'OL), mais la vérité est tout autre avec Pablo Longoria. L'homme fort de l'OM travaille de concert avec Al-Khelaïfi à beaucoup de points de vues, mais Longoria sait parfois s'opposer à Al-Khelaïfi.

Président du PSG depuis le rachat du club par les propriétaires qataris, Nasser Al-Khelaïfi est un homme aux multiples casquettes et sans contestation possible grandement influent dans le football français. Outre son statut de patron du Paris Saint-Germain, Al-Khelaïfi préside également l'Association européenne des clubs (ECA) et se trouve aussi être derrière la création de la Ligue Conférence, en accord avec Pablo Longoria, comme RMC Sport l'a souligné ce dimanche matin en ce jour de Classique.

Longoria recadre Al-Khelaïfi

Mais ce n'est pas tout, pour la nouvelle version de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, Nasser Al-Khelaïfi et le président de l'OM ont fait en sorte de valider un fonds de solidarité de 250M€ qui sera distribué aux clubs ne prenant pas part à la compétition. De quoi faire les affaires du Stade Brestois notamment. Leur relation serait cordiale, mais Pablo Longoria ne se laisserait pas marcher dessus pour autant. Lors de possibles mésententes ou désaccords, le patron de l'Olympique de Marseille le ferait savoir à Nasser Al-Khelaïfi, à savoir le contrôle budgétaire des clubs ou la société commerciale de la LFP.

«Il est pragmatique et veut être efficace»

En haut lieu, on explique que Pablo Longoria « parle peu lors des réunions, mais s’exprime quand il a des choses concrètes à dire. Il est pragmatique et veut être efficace ». Voici les propos tenus à RMC Sport par la source en question. Avant le clash sur la pelouse du Parc des princes ce dimanche entre le PSG et l'OM, la température est donc déjà montée en coulisses entre Longoria et Al-Khelaïfi par moments.