PSG - Kylian Mbappé : Incroyable, le clan Al-Khelaïfi contacte Hanouna !

Ce mardi soir, le PSG a éliminé Liverpool de la Ligue des Champions. Un succès qui a rendu fou de joie Cyril Hanouna. Revenant sur ce résultat du club de la capitale, le présentateur de Touche Pas à Mon Poste a notamment révélé un message reçu d’un proche de Nasser Al-Khelaïfi et surprise il a été question… de Kylian Mbappé.

L’été dernier, quand Kylian Mbappé quittait le PSG, on s’inquiétait pour le futur niveau du club de la capitale. Mais voilà que le joueur du Real Madrid semble aujourd’hui déjà oublié. Luis Enrique a réussi à bâtir une véritable équipe et les résultats sont au rendez-vous en témoigne la qualification face à Liverpool. Sans Mbappé, le PSG brille, ce dont Hanouna n’avait pas douté. Et voilà que le clan Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de le rappeler au présentateur.

« Sans Mbappé, c’est encore mieux »

Revenant sur le résultat du PSG face à Liverpool sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce mercredi, Cyril Hanouna a fait une révélation en rapport avec l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi. « Ce matin, un des meilleurs amis d’Al-Khelaïfi m’a écrit et ça m’a beaucoup touché. Regardez ce qu’on m’a dit. Vous voulez que je vous fasse écouter ? », a confié le présentateur de TPMP avant de diffuser le message en question. « Bonjour mon Cyril. Je te jure je n’ai pas dormi de la nuit. Je pense toujours à ce que tu as toujours dit : sans Mbappé, c’est encore mieux. Et les résultats vont te donner raison. Le football a ses raisons que la raison ignore », a-t-on alors pu entendre.

« Quand il y a quelqu’un qui vampirise le tout, vous êtes sûrs que l’équipe joue mal »

D’ailleurs, à propos de ce PSG sans Kylian Mbappé, Cyril Hanouna a également expliqué lors de son émission : « Je l’ai toujours dit, c’est la meilleure saison. Je ne dis pas que Mbappé était un mauvais joueur, je n’ai jamais dit ça. J’ai dit vous savez dans une équipe c’est comme une équipe de chroniqueurs, quand il y a quelqu’un qui vampirise le tout, vous êtes sûrs que l’équipe joue mal. Là, Dembélé, que j’adore, je l’aime Ousmane il est exceptionnel, il a explosé depuis qu’il n’y a pas Mbappé. C’est normal, c’est une équipe. Peut-être que Mbappé va faire une bonne saison avec le Real et qu’ils vont gagner peut-être la Ligue des Champions, mais je vous le dis, c’est un truc de fou c’est la meilleure saison du PSG ».