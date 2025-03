Florent Manaudou : Coup de foudre en direct après sa séparation ?

Thomas Bourseau

Après quatre Jeux Olympiques disputés, Florent Manaudou se rapproche de la retraite et mettra un terme à sa carrière de nageur professionnel après le championnat d’Europe de 2026. D’ici-là, le médaillé d’or à Londres sur 50 mètres nage libre participe à Danse avec les stars, émission de TF1, au cours de laquelle une idylle pourrait naître avec Elsa Bois, sa partenaire de danse récemment séparée de Michou. Une fake news selon ses propos à laquelle n’a pas échappé le membre du jury Jean-Marc Généreux.

Ces derniers mois, le couple qui a énormément fait parler sur la toile depuis a formation au cours de l’édition 2021 de Danse avec les stars, n’en est plus un. Lors de lives sur la chaîne de Michou, les internautes ne cessaient d’évoquer d’éventuelles tromperies d’Elsa Bois. La danseuse professionnelle de 24 ans et le vidéaste ont communiqué un message commun au mois de février dans l’optique d’officiellement mettre un terme à leur relation. « Comme vous l'avez remarqué cela fait un bon moment qu'on ne se montre plus ensemble, la raison est qu'on a pris la décision mutuelle de se séparer en début d'année après une longue période de réflexion ».

«Ce n'est pas du tout le cas…»

En cette nouvelle saison de Danse avec les stars, une certaine complicité semble naître entre Elsa Bois et son partenaire Florent Manaudou. Le détenteur de la médaille de bronze aux 50 mètres nage libre des Jeux Olympiques de Paris 2024 est toujours en lice avec sa danseuse et cette collaboration artistique pourrait s’étendre à leurs vies privées du point de vue de certains observateurs et fans de l’émission. Pas du point de vue du médaillé d’or olympique 2012 qui a nié toute rumeur de couple avec Elsa Bois dans 50’Inside en février dernier.

« Là, ce n'est pas du tout le cas… C'est sûr que c'est une émission un peu spéciale parce qu'on doit danser très proche, on passe beaucoup de temps ensemble, c'est un moment très cool à passer, mais c'est sûr que pour l'entourage, ça peut être un peu différent ».

«Ça va tomber à l’eau»

Juge de Danse avec les stars avec Mel Charlot et Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux a été invité à s’exprimer sur la proximité entre Florent Manaudou et Elsa Bois sur les antennes de TF1 en prime time les vendredis soirs en répondant avec une pirouette. « Ça va tomber à l’eau ». a assuré le chorégraphe canadien pour Le Figaro. Dans des propos relayés par Télé 7 jours, Généreux est entré plus en profondeur dans le sujet de la danse afin d’expliquer une supposée étincelle entre les deux parties perceptible par certains téléspectateurs.

« Honnêtement, je pense que dans la danse, on devient des acteurs et des fois les acteurs sont très convaincants. Ce qui se passe sur la piste, se passe sur la piste de danse. Dans 2 minutes de rumba, chacun doit jouer son rôle. Si ça a convaincu les téléspectateurs, eh bien… (…) On peut rêver de plusieurs couples dans DALS : moi et Fauve Hautot, moi et Chris Marques »