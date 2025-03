Cyril Hanouna balayé, Booba l'attaque

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cyril Hanouna, à la tête de l’émission "Touche pas à mon poste", s'est aventuré il y a quelques années dans le monde du padel, atteignant le top 100 français. Ce week-end, celui qui rejoindra le groupe M6 à la rentrée a participé au tournoi P2000 Esprit Padel Lyon avec son partenaire Aris Patiniotis. Éliminé dès le premier tour, il a subi les railleries du rappeur Booba.

On connaît Cyril Hanouna l’animateur, moins le sportif. Et pourtant, l’animateur de « Touche pas à mon poste » s’est lancé dans le padel il y a quelques années, allant jusqu’à intégrer le top 100 des joueurs français. Ce samedi, on le retrouvait ainsi du côté de Saint-Priest pour le P2000 Esprit Padel Lyon, un tournoi qui ne s’est pas déroulé comme l’aurait espéré Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna sèchement battu au padel

Associé à l’Italien Aris Patiniotis, classé 51ᵉ mondial, le trublion du PAF a pris la porte dès le premier tour face à Morgan Mannarino et Yann Auradou (6-2, 6-1). Ce qui ne l’a pas découragé pour la suite de la journée. « Ce matin, après avoir perdu, il est parti et on ne pensait pas qu’il allait revenir. Mais il est là pour jouer les matchs de classement, c’est top ! », ont confié les organisateurs, interrogés par Le Progrès. Mais la contreperformance survenue en début de journée n’a pas échappé au rappeur Booba.

« T’as vraiment honte de rien »

Alors que les deux hommes sont désormais en froid, Booba s’est moqué de Cyril Hanouna en publiant sur X un résumé vidéo de sa performance avec Aris Patiniotis. « T’as vraiment honte de rien », a commenté le rappeur, avec un emoji rieur. Une sortie qui pourrait agacer l’animateur mais qui ne risque pas de le décourager. « Les émotions que me procure le padel sont exceptionnelles, je n'avais pas vécu cela depuis très longtemps », confiait-il dans le Figaro à propos de sa « passion absolue ». « Je suis plus stressé avant un grand tournoi qu'avant un gros direct », affirmait même celui qui s’entraîne « quasiment tous les jours ».