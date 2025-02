Cyril Hanouna lâche TPMP et C8 pour le sport !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l'avenir de "Touche pas à mon poste" est incertain avec l’arrêt de C8 dans quelques jours, Cyril Hanouna n’a pas hésité à faire l’impasse sur son émission il y a quelques jours afin de se consacrer à son autre grande passion, le padel, avec les Championnats de France.

Il ne reste plus qu’une poignée d’émissions pour Cyril Hanouna sur C8. Sur décision de l’Arcom, la chaîne du groupe Canal+ cessera d’émettre à compter du 28 février. L’avenir de l’animateur et de son programme "Touche pas à mon poste", lancé en 2010, s’écrit donc en pointillé. Malgré le contexte, Cyril Hanouna a décidé de faire l’impasse sur l’émission du vendredi 31 janvier, pour se consacrer à une autre de ses passions.

« Je suis désolé les chéris... »

A l’antenne, Cyril Hanouna avait révélé la semaine dernière qu’il ne pourrait pas assurer la présentation de "Touche pas à mon poste" sur C8, mais également de son émission "On marche sur la tête" sur Europe 1, pour cause de Championnats de France de padel ! « Je suis désolé les chéris... Cela n'arrive qu'une fois dans l'année. Je serai de retour bien entendu lundi ! Avec mes amis de Casa Padel, on va défendre notre titre, parce qu'on est champion de France en titre », confiait-il. La star de C8, en discussion avec le groupe M6, n’a pas réussi à réaliser le doublé puisque son équipe est tombée en demies face à Big Padel. Sète Padel a ainsi remporté le premier titre de son histoire du côté de Strasbourg.

Le padel, la passion dévorante de Cyril Hanouna

Classé 74e joueur français en ce début d’année 2025, Cyril Hanouna a eu un véritable coup de foudre pour le padel, sa « passion absolue » comme il l’expliquait au Parisien en 2022. « Les émotions que me procure le padel sont exceptionnelles, je n'avais pas vécu cela depuis très longtemps. Je suis plus stressé avant un grand tournoi qu'avant un gros direct », ajoutait-il quelques mois plus tard au Figaro.

A 50 ans, Cyril Hanouna s’est pleinement impliqué dans sa nouvelle passion pour obtenir des résultats satisfaisants : « Je m'entraîne quasiment tous les jours et les tournois se déroulent le week-end. Le lundi, je m'entraîne le matin et, l'après-midi, je fais ma préparation physique avec Thibault Geoffray. Le mardi, je participe à un tournoi de préparation P250 de 9 heures à 17 heures. Le mercredi, entraînement tactique et technique. Le jeudi, match d'entraînement intensif et, le vendredi, même chose mais plus cool pour être opérationnel en tournoi le samedi. » Un travail qui a payé puisque l’homme fort du PAF a rempli ses objectifs en intégrant le top 200 puis le top 100 français. Il participera dès ce week-end à un nouveau tournoi, à Reims.