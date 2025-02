Nelson Monfort dit oui à TF1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure emblématique de France Télévisions, Nelson Monfort s'apprête à relever un nouveau défi à l'occasion de la 14e saison de "Danse avec les Stars" sur TF1. Après plus de trois décennies passées à commenter les grands événements sportifs sur le service public, il rejoint le parquet de danse de la première chaîne, encouragé par ses proches et soutenu par ses anciens collègues.

Présent à l’antenne de France Télévisions depuis plus de trente ans, Nelson Monfort a quitté le service des sports du service public en décembre 2024. De quoi laisser du temps libre au journaliste, devenu culte pour ses commentaires et ses interviews lors des événements d’athlétisme, de tennis, de patinage artistique ou encore de natation. Dans les prochains jours, c’est dans un nouveau rôle et sur une autre chaîne qu’on le retrouvera.

« Au départ, j’étais sceptique, j’ai même quasiment dit non »

À bientôt 72 ans, Nelson Monfort va fouler les parquets de Danse avec les Stars lors de la 14e saison du programme de TF1 aux côtés de Calisson Goasdoué. Interrogé par le site Puremédias, le visage emblématique de France Télévisions est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à accepter ce défi. « On m’a téléphoné et au départ, je me disais : “Est-ce que c'est vraiment pour moi ?”, “Est-ce que j’ai encore l’âge ?”, etc. Au départ, j’étais sceptique, j’ai même quasiment dit non. Et j'ai senti qu'il y avait une volonté de faire avec moi. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé, confie Nelson Monfort. Au bout de deux semaines, j’en ai parlé à mes filles qui sont des passionnées de cette émission et qui m’ont dit : “Vas-y, vas-y” etc. A partir de ce moment-là, j'avais le feu vert. Quand il y avait mon camarade Philippe Candeloro dans “Danse avec les stars”, je regardais chaque semaine et il a été jusqu’en finale. »

Nelson Monfort soutenu par France Télévisions

Nelson Monfort reconnaît que son départ de France Télévisions a facilité sa participation au programme de TF1, lui qui fut déjà sollicité ces dernières années. « C'est sûr que je suis intellectuellement plus libre désormais, admet celui qui croule sous les encouragements de ses anciens collègues du service public. Je reçois des “Vas-y”, “T’es le plus fort”, enfin ce genre de choses. Laurent-Eric Le Lay (directeur des sports de France Télévisions, ndlr) par exemple m’a envoyé un mot très sympa. Thierry Clopeau (rédacteur en chef, ndlr), Alexandre Kara (directeur de l'information du groupe public, ndlr), tous ces gens là m’ont dit : “Fonce”. Je vous parle en plus de gens qui sont plutôt dans la hiérarchie. Tout ceci est très bienveillant ! » L’édition 2025 de Danse avec les Stars démarre ce vendredi 7 février. Nelson Monfort ne se sentira pas seul puisqu’il sera accompagné par plusieurs personnalités du sport (Frank Leboeuf, Adil Rami et Frank Leboeuf), mais aussi une autre figure de France Télévisions en la personne de Sophie Davant.