Manaudou, révélations sur son nouveau couple

Porte-drapeau de la délégation française aux Jeux olympiques de Paris 2024 l'été dernier, Florent Manaudou va se lancer un nouveau défi. Le quadruple médaillé olympique du 50m nage libre va participer à la prochaine saison de Danse avec les stars, qui sera diffusée sur TF1 à partir du vendredi 7 février. Mercredi, la chaîne a révélé que sa partenaire de danse sera Elsa Bois, qui a intégré l'émission en 2021. Le nageur, très compétitif, a eu l'occasion de commencer les entraînements avec sa partenaire.

Florent Manaudou est l'un des athlètes français les plus couronnés en natation et il fait partie des têtes d'affiche du sport français depuis des années. Champion olympique à la surprise générale en 2012 sur sa distance de prédilection, le 50m nage libre, il n'a pas encore décidé de prendre sa retraite. En attendant de nouvelles grandes échéances, il se lance un nouveau défi en figurant au casting de la prochaine saison de Danse avec les stars. Il tentera d'enflammer le parquet aux côtés de sa partenaire Elsa Bois, en couple avec le célèbre youtubeur Michou.

« J'ai une bonne connexion avec elle »

Le nageur de 34 ans a pu démarrer l'entraînement avec Elsa Bois plus tôt que les autres puisqu'il devait se rendre en Australie pour un voyage prévu de longue date. Avant la première émission, il a pu se confier à Télé-Loisirs. « Ça se passe bien. J’ai une bonne connexion avec elle, ce qui est important. Nous avons fait 3 ou 4 jours d’entraînement, l’occasion d’apprendre comment l’autre fonctionne. J’ai bon espoir en notre duo, j’espère qu’on ira loin » a-t-il révélé. Le frère de Laure Manaudou tentera de succéder à la chanteuse Natasha St-Pier, vainqueure l'année dernière.

Florent Manaudou vers une nouvelle victoire ?

Six mois après avoir réussi à devenir le premier nageur de l'histoire à décrocher quatre médailles sur la distance reine du 50m nage libre aux Jeux olympiques après l'or en 2012, l'argent à Rio et à Tokyo et le bronze à Paris, Florent Manaudou va ainsi intégrer une toute nouvelle compétition. « Je veux gagner Danse avec les stars » conclut-il. Le nageur retrouvera une tête bien connue pour cette émission puisque Nelson Monfort sera de la partie. Frank Leboeuf et Adil Rami, les deux autres personnalités du monde sportif du programme, sont également de la partie.