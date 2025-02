Alcool, télévision… La préparation secrète de Nelson Monfort

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l'aube de ses 72 ans, Nelson Monfort se lance dans un défi inédit en rejoignant la 14e saison de "Danse avec les Stars" sur TF1. Retraité du service des sports de France Télévisions, le célèbre journaliste adopte une préparation rigoureuse, en renonçant notamment à l'alcool et en modifiant son alimentation.

A bientôt 72 ans, Nelson Monfort se prépare à un défi inédit : se déhancher sur les parquets de Danse avec les Stars. Retraité du service des sports de France Télévisions, le journaliste a accepté de participer à la 14e saison du programme de TF1 et aborde cette aventure avec un grand sérieux, en témoigne sa préparation rigoureuse. « Je n'ai pas envie de me ridiculiser. Je ferai tout pour être le mieux possible », prévient-il.

🎤 BREAKING NEWS 🎤

We are delighted to announce that Journalist Nelson Monfort will join the casting of Danse Avec Les Stars 🕺*



*Nelson Monfort rejoint le Casting de Danse Avec Les Stars🤩



✨ #DALS, prochainement sur TF1 et TF1+ 🪩 pic.twitter.com/yteJjh0Spp — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) January 10, 2025

« Je ne bois plus »

« J'ai déjà commencé à me préparer physiquement : je ne bois plus, j'essaie de faire un peu attention et on se sent très bien finalement. Quand on ne boit pas, on se sent très très très bien, confie Nelson Monfort dans des propos accordés au site PureMédias. Déjà, je ne buvais pas non plus tellement. Enfin même un petit verre de vin, je ne prends plus. Sportivement parlant, ça va vous faire sourire, je pratique le golf. Je joue au tennis avec mes filles et je fais aussi de la course un peu, de la natation et de la marche à pied. Ça veut dire que je marche 10-12 km dans Paris par jour. »

« Je fais aussi attention à ce que je mange : le pain, le beurre, le fromage… Fini ! »

Nelson Monfort a également changé son alimentation pour ne pas faire tache devant les jurés. « Il n’y a pas que l’alcool, je fais aussi attention à ce que je mange : le pain, le beurre, le fromage… Fini ! », lance-t-il, rapporté par Le Parisien. Frank Leboeuf, Adil Rami et Florent Manaudou figurent également au casting de cette nouvelle saison de Danse avec les Stars qui démarre le vendredi 7 février.