Alexis Lebrun : L’histoire d’amour qui dure !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis les Jeux olympiques de Paris 2024, le public français suit de près les prestations d’Alexis et Félix Lebrun, qui ont décroché le bronze l’été dernier. Une belle histoire d’amour qui se poursuit comme l’ont constaté avec grand bonheur les deux frères pongistes à l’occasion du concert des Enfoirés, diffusé ce vendredi soir sur TF1.

Les frères Lebrun ont connu une grande première au début de l’année. A l’instar d’autres sportifs par le passé, et notamment Antoine Dupont qui a de nouveau répondu présent, les pongistes les plus connus de France ont participé à la tournée de concerts des Enfoirés qui a eu lieu à Montpellier et dont la diffusion est prévue ce vendredi soir sur TF1. Un moment fort en émotion et même une « décharge d'amour » pour ceux qui avaient décroché le bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024.

« Un choc d'amour »

« On n'avait vécu qu'une seule fois un tel choc d'amour avec le public, lors des célébrations au moment des Jeux Olympiques, au club France et au Trocadéro. Ce sont mes plus beaux souvenirs des Jeux et revivre ça ici, c'est génial, a savouré Alexis Lebrun, rapporté par L’Equipe. On ne savait pas ce qu'on allait faire, donc c'était beaucoup de stress pour, finalement, beaucoup de kiff. »

« On apprécie vraiment »

Entre les frères Lebrun et les Français, l’histoire d’amour qui a débuté l’été dernier est donc partie pour durer comme on pourra le constater dans le spectacle diffusé ce vendredi sur la Une. Félix Lebrun, le cadet, est fier d’avoir répondu présent pour l’occasion : « La cause nous touche. On regardait avec nos parents le concert à la télé. Et on écoute ces artistes en famille. Une telle invitation ne se refuse pas ! » La fratrie a même eu la chance de participer à deux concerts le même jour, pour leur plus grand bonheur, même si la chanson n’est pas forcément leur fort comme le reconnaît le plus vieux des deux frères : « On n'est pas très à l'aise avec tout ça, mais on apprécie vraiment ».