Antoine Dupont «écœurant», son pote balance !

Ami proche et ancien coéquipier d’Antoine Dupont, Sacha Valleau s’est confié à La Dépêche du Midi sur le niveau exceptionnel du demi de mêlée du Stade Toulousain. Selon lui, Dupont aurait pu exceller dans n’importe quelle discipline sportive : « C’est un extraterrestre, il serait en équipe de France dans toutes les disciplines ! »

Star du Stade Toulousain, Antoine Dupont n'a déjà plus rien à prouver. Quadruple champion de France et double champion d'Europe avec son club, Dupont brille aussi en sélection. Le niveau du demi de mêlée, meilleur joueur du monde en 2021, impressionne de nombreuses personnes, notamment Sacha Valleau, ami d'Antoine Dupont.

«C’est un extraterrestre»

Antoine Dupont aurait pu connaitre une carrière totalement différente ? C'est en tout cas ce qu'affirme Sacha Valleau dans La Dépêche du Midi:

«Mais lui, à 15, à 7, à 13, à la pétanque, au bowling, au volley, il serait en équipe de France de toutes les disciplines, parce que ce mec, c’est un extraterrestre. Pour avoir la chance de le côtoyer, d’être ami avec lui, tu vas faire une "brésilienne" chez lui, le mec il est trop fort. C’est un mec qui est écœurant presque à quel point il est bon».

«Il était toujours au-dessus du lot»

Sacha Valleau se souvient également de ses premières impressions lorsqu’il a découvert Antoine Dupont :

«Un jour, l’entraîneur vient me voir et me dit : "Écoute, on intègre un nouveau joueur, tu vas voir, il a des bonnes qualités." On fait un match contre la région PACA et je lui dis : "Mais il est trop fort ce mec !"»

Dès ses débuts, Antoine Dupont surpassait tout le monde, raconte Valleau :

«On l’a vu passer toutes les catégories en étant toujours au-dessus du lot. En espoir, il était au-dessus du lot. Il a commencé à jouer en pro, il était au-dessus du lot. On a fait un tournoi en équipe de France à VII moins de 18 ans, il était déjà ultra fort.»