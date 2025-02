«Il est trop fort», l'incroyable rencontre avec Antoine Dupont

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec le Stade Toulousain et le XV de France, Antoine Dupont a montré qu'il était l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur joueur de rugby à 15. Mais le demi de mêlée excelle partout et il l'a montré l'été dernier aux JO en brillant en rugby à 7. Un talent que Sacha Valleau avait découvert très tôt chez Antoine Dupont et la rencontre a été détonnante.

A 28 ans, Antoine Dupont n'en finit plus d'impressionner aujourd'hui sur les terrains de rugby. Alors que le joueur du Stade Toulousain et du XV de France a déjà choqué tout le monde, son talent continue d'étonner. Dupont est au-dessus de beaucoup de monde et ça, Sacha Valleau, ami de Dupont, l'a découvert très tôt.

« Il est trop fort ce mec »

Pour La Dépêche du Midi, Sacha Valleau a raconté sa rencontre particulière avec Antoine Dupont. Il a alors confié à ce sujet : « Un jour, l’entraîneur vient me voir et me dit : "Écoute, on intègre un nouveau joueur, tu vas voir, il a des bonnes qualités." On fait un match, on affronte la région PACA, et je lui dis : "Mais il est trop fort ce mec." En fait, on l’a vu passer toutes les catégories en étant toujours au-dessus du lot. En espoir, il était au-dessus du lot. Il a commencé à jouer en pro, il était au-dessus du lot. On a fait un tournoi en équipe de France à 7 moins de 18 ans, il était déjà ultra fort ».

« A la pétanque, au bowling, au volley, il serait en équipe de France »

Le talent d'Antoine Dupont, Sacha Valleau le connait donc très bien. De quoi même lui faire dire : « Mais lui, à 15, à 7, à 13, à la pétanque, au bowling, au volley, il serait en équipe de France de toutes les disciplines, parce que ce mec, c’est un extraterrestre. Pour avoir la chance de le côtoyer, d’être ami avec lui, tu vas faire une "brésilienne" chez lui, le mec il est trop fort. C’est un mec qui est écœurant presque à quel point il est bon ».