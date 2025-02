XV de France : Antoine Dupont a déjà dégouté l’Irlande !

Axel Cornic

Après la désillusion de Twickenham, le XV de France s’est relancé à Rome en écrasant l’Italie (23-73). Et comme souvent c’est Antoine Dupont qui a sonné la révolte, avec deux essais mais également trois passes décisives ! C'est historique, puisqu’il est seulement le quatrième joueur à avoir réalisé une telle prestation dans le Tournoi des 6 Nations.

Le Grand Chelem, ce ne sera pas pour cette année. Grand favori du 6 Nations 2025, le XV de France s’est cassé les dents sur l’Angleterre dès la 2e journée, avec un nombre incroyable de fautes de main qui ont annihilé des actions d’essai immanquables. Mais si la déception est toujours présente, la honte a été un peu lavée avec une véritable démonstration face à l’Italie.

La balade italienne de Dupont

Car après une vingtaine de minutes de résistance, les hommes de Gonzalo Quesada ont totalement été submergés par les vagues françaises. Onze essais au total, dont 5 viennent directement d’Antoine Dupont (2 essais et 3 passes décisives). Avant lui, seulement deux Français avaient atteint ce chiffre avec Frédéric Michalak en 2006 (1 essai et 4 passes décisives)... et Dupont lui-même, en 2021 (1 essai et 4 passes décisives). A noter que dans les deux cas, c’était déjà face à l’Italie.

Gibson-Park est déjà prévenu !

Cette prestation a logiquement propulsé Antoine Dupont en tête du classement Opta des meilleurs joueurs de cette 3e journée du Tournoi des 6 Nations, avec une note de 9,8. Il est suivi par ses coéquipiers Louis Bielle-Biarrey, Théo Attissogbé et Léo Barré, avec le Gallois Jac Morgan qui complète le Top 5. Mais ce jeudi, le capitaine du XV de France a surtout été officiellement élu Meilleur joueur de la 3 journée du 6 Nations 2025 par les fans, avec 53% des votes. Il dépasse notamment un certains Jamison Gibson-Park (25%), qui sera son adversaire direct le 8 mars prochain pour le choc très attendu face à l’Irlande. Comme un signe du destin ?