OM : «Cassure» avec De Zerbi, un joueur balance !

L’OM a vécu une semaine sous tension après sa défaite à Reims samedi dernier (3-1), avec notamment un début de mutinerie qui se serait produit lundi à l’entraînement. En conférence de presse, Neal Maupay a démenti que les joueurs avaient menacé de ne pas s’entraîner et réfuté toute cassure avec Roberto De Zerbi.

« On n’ira pas sur le terrain alors. » D’après les informations de L’Équipe, l’OM aurait failli connaitre une mutinerie lundi dernier. Les joueurs auraient menacé de ne pas s’entraîner, après que Roberto De Zerbi, déçu par leur attitude, leur aurait lancé : « Je ne vous entraînerai pas aujourd'hui. »

« Il n’a jamais été question de ne pas s’entraîner »

« Il n’a jamais été question de ne pas s’entraîner », a assuré Neal Maupay ce vendredi en conférence de presse. L’attaquant de l’OM est persuadé que cela permettra de resserrer les liens au sein du club et a réfuté toute fracture entre Roberto De Zerbi et son vestiaire.

« Il n'y a pas de cassure avec le coach, au contraire »

« Il n'y a pas de cassure avec le coach, au contraire. On peut en sortir grandis. Il est tellement passionné que forcément, après de mauvaises performances, il y a des choses à régler, comme dans toutes les familles et tous les couples. Mais on a besoin de lui, de tout le monde. On est tous avec lui », a ajouté Neal Maupay, dans des propos relayés par Le Phocéen.