XV de France : Ntamack avec Dupont, l'union brisée ?

Après l'Italie, c'est désormais l'Irlande qui va se dresser sur la route du XV de France lors de ce Tournoi des VI Nations. Le 8 mars prochain, les joueurs de Fabien Galthié se déplaceront donc à Dublin. Mais avec quelle équipe ? Le poste de demi d'ouverture est à nouveau au coeur des interrogations. Qui pour accompagner Antoine Dupont ? Thomas Ramos ou Romain Ntamack ? Dimitri Yachvili a visiblement sa préférence.

Exclu face au Pays de Galles en ouverture du Tournoi des VI Nations, Romain Ntamack a manqué le Crunch face à l'Angleterre, mais aussi la dernière rencontre du XV de France face à l'Italie. Désormais, le demi d'ouverture du Stade Toulousain est à nouveau disponible. Mais Fabien Galthié décidera-t-il pour autant de l'aligner comme numéro 10 face à l'Irlande ? En son absence, Matthieu Jalibert a été utilisé, mais c'est encore une fois Thomas Ramos qui a gagné des points à l'ouverture. Ainsi, le débat est à nouveau ouvert sur l'identité de celui qui fera la paire avec Antoine Dupont lors du choc face à l'Irlande le 8 mars prochain.

« Je trouve que Dupont - Ramos marche très bien »

Romain Ntamack ou Thomas Ramos ? Telle est donc la question qui se pose pour Fabien Galthié concernant le poste de demi d'ouverture. Qui va accompagner Antoine Dupont face à l'Irlande ? Pour Rugbyrama, Dimitri Yachvili a pris position sur le sujet, confiant alors : « Je n’ai pas assez de données par rapport à l’état de forme de Romain Ntamack, il n’a pas joué depuis le pays de Galles. Même s’il s’entraîne, rien ne remplace la compétition et jouer avec ses coéquipiers tous les week-ends. On connaît la qualité et le talent de ce joueur, il est exceptionnel. Maintenant, je trouve que Dupont - Ramos marche très bien, sachant que c’est un match où il va falloir montrer les dents ».

« On va avoir besoin de notre épine dorsale solide »

« Il va falloir que les cadres prennent le dessus, parce que c’est dans ces matchs-là qu’on va avoir besoin de notre épine dorsale solide, que les maillons soient très forts. Donc si on me pose la question, je verrais plutôt Dupont - Ramos, à moins que Romain Ntamack ait donné des réponses positives sur son état physique », a poursuivi Yachvili, qui penche davantage pour la paire Antoine Dupont-Thomas Ramos.