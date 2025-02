XV de France : Il s'annonce en Irlande !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le 8 mars prochain, le XV de France sera en Irlande pour le choc du Tournoi des VI Nations. L'objectif sera double, à savoir tenter de remporter le Tournoi, tout en privant le XV du Trèfle du Grand Chelem. De retour de blessure, Gaël Fickou pose d'ailleurs sa candidature pour être sur la feuille de match.

Battu en Angleterre d'un petit point, le XV de France avait dit adieux au Grand Chelem, avant d'atomiser l'Italie afin de conserver ses chances de victoire finale de le Tournoi des VI Nations. Pour cela, il faudra aller s'imposer en Irlande le 8 mars pour le choc de la compétition. Une rencontre évidemment très attendue qui peut permettre aux Bleus de rester en course pour la victoire finale, ou au contraire offrir le Grand Chelem aux Irlandais qui n'auraient plus qu'à s'imposer en Italie. Pour cela, Fabien Galthié pourrait bien compter sur Gaël Fickou.

Fickou veut aller en Irlande

Ecarté des terrains pendant huit semaines, le joueur du Racing 92 avait été convoqué à Marcoussis pour préparer l'Italie, sans être toutefois sur la feuille de match. Pour l'Irlande, il espère bien faire le voyage. « Forcément. Je ne vais pas dire non. Mais il faut avancer étape par étape. Il y a un gros match à venir avec le Racing contre Pau, samedi, c'est ce qui m'importe le plus. Après, si j'ai la chance d'être convoqué, c'est avec plaisir que j'irai », assure Gaël Fickou dans des propos accordés à L'EQUIPE, avant d'évoquer son état physique : « C'est important de retrouver le rythme. Je me sens plutôt bien. On s'entraîne dur. Le but, c'est que j'enchaîne les matches ».

Mais en attendant, Gaël Fickou prépare le prochain match du Racing 92, contre Pau, puisqu'il ne fait pas partie de la liste protégée du XV de France. Une situation à laquelle il n'avait pas été habitué par le passé. Mais cela ne le préoccupe pas : « En fait, franchement, je m'en fous un peu, je ne vais pas vous mentir. Je ne calcule pas. Je n'y suis pas (en équipe de France) parce que j'étais blessé, je m'entraîne pour jouer avec mon club pour que ça se passe bien, je ne me pose même pas de question. Oui, c'est la première fois (depuis ses débuts internationaux en 2013) que je ne dispute pas le Tournoi des Six Nations, mais ce n'est pas de mon plein gré, c'est parce que j'étais blessé. Je ne peux rien y faire. Je suis parti en vacances, je me suis entraîné dur pour revenir et puis voilà ».