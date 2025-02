Affaire Auradou - Jegou : La FFR retourne sa veste

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 18 février dernier, la justice argentine a confirmé, en appel, le non-lieu prononcé en première instance. Ce qui veut dire qu'Hugo Auradou et Oscar Jégou sont blanchis. Fabien Galthié n'a pas attendu cette décision pour rappeler les deux joueurs. Un retour confirmé et justifié par Florian Grill, président de la Fédération française de rugby.

Hugo Auradou et Oscar Jégou sont tirés d’affaire. Les deux rugbymen, qui étaient inculpés pour viol et agression sexuelle, ont été blanchis par la justice argentine le 18 février dernier. Un soulagement pour leur avocat, qui a laissé entendre qu’il pourrait attaquer la plaignante.

Auradou et Jégou préparent leur revanche

« Quand vous estimez que vous avez été calomnié (...), que cela a des conséquences majeures pour vous (...) forcément vous vous demandez comment arrêter ça", détaille l'avocat. "Soit on arrête en reprenant le cours de sa vie, soit on continue jusqu'à la Cour panaméricaine des droits de l'homme, et il y a peut-être un moment où il faut marquer le coup d'arrêt. Qu'une personne vienne se plaindre à la justice, c'est normal. Mais qu'après, on parvienne à établir que cette femme dise des choses qui ne se sont pas produites, cela appelle peut-être à une réponse judiciaire » a déclaré Antoine Vey dans un entretien accordé à RTL.

La FFR s'explique

En attendant de possiblement retourner sur le terrain judiciaire, Jégou et Auradou ont repris leur place dans leurs clubs respectifs, mais aussi avec le XV de France. Pour Florian Grill, le retour était logique après les dernières décisions de justice. « Je comprends la réaction des gens. On s’est posé nous-mêmes la question. Toutes les décisions ne sont pas noires ou blanches, elles sont parfois plus compliquées à prendre. Néanmoins, on a considéré qu’après le non-lieu de la justice argentine, confirmé depuis en appel, il était logique de prendre cette décision. » a confié le président de la FFR dans les colonnes du Figaro.